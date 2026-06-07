Polémica en el Mundial: UEFA arremete contra la FIFA por decisión sobre Folarin Balogun

El Mundial 2026 quedó envuelto en una nueva controversia luego de que la FIFA autorizara la participación del delantero estadounidense Folarin Balogun en los octavos de final, pese a haber sido expulsado en el partido anterior.

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La decisión provocó una fuerte reacción de la UEFA, que cuestionó públicamente la medida y advirtió sobre el impacto que podría tener en la credibilidad del torneo.

La polémica surgió después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejara en suspenso la sanción automática de un partido que debía cumplir Balogun tras recibir una tarjeta roja en los dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina. El atacante había sido expulsado por una dura entrada sobre Tarik Muharemovic, decisión que incluso fue ratificada por el VAR.

La UEFA habla de una decisión "incomprensible e injustificable"

En un comunicado con un tono poco habitual, la UEFA manifestó su rechazo a la determinación del máximo organismo del fútbol mundial.

"Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable", señaló la entidad, que además aseguró que la FIFA "ha cruzado una línea roja".

Aunque el organismo europeo no mencionó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que una competición debe desarrollarse bajo principios de igualdad y transparencia.

"Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones", agregó.

La controversia aumentó luego de conocerse que Trump sostuvo una conversación telefónica con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, antes de que se anunciara la decisión, una información confirmada por fuentes cercanas al caso.

Exdirigentes y federaciones cuestionan la actuación de la FIFA

Las críticas no tardaron en multiplicarse. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, fue uno de los más contundentes al afirmar que "las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas".

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Por su parte, el exmandatario de la UEFA, Michel Platini, resumió su opinión con una sola palabra: "Vergonzoso".

Desde Italia, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol calificó la situación como "un precedente político extremadamente peligroso", al considerar que decisiones de este tipo afectan la integridad deportiva del campeonato.