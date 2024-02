Club le cierra la puerta a James Rodríguez: desistió de la contratación del colombiano

El futuro de James Rodríguez sigue cada vez más incierto, pues a pesar de que el colombiano solicitó salir de São Paulo en semanas anteriores por poca continuidad, su desvinculación con el equipo brasileño no se ha podido dar, al parecer por algunas diferencias entre el entorno del jugador y las directivas del equipo de Brasil.

Ante la dificultad de dejar al equipo brasileño, James Rodríguez ha perdido las oportunidades de continuar su carrera en otros equipos, pues en las últimas horas se confirmó que uno de los clubes que habría mostrado interés por el cucuteño desistió de su contratación, cerrando de esta manera el mercado de fichajes en el primero semestre del 2024.

Besiktas desistió de la contratación de James Rodríguez

Según dio a conocer Felipe Sierra, periodista de Win Sports, el Besiktas de Turquía, uno de los equipos interesados del el cucuteño desistió de la contratación del jugador de la Selección Colombia, esto al parecer por la dificultad que ha tenido el volante para desvincularse del equipo paulista.

“James Rodríguez (32) sigue entrenando con #SãoPaulo. Su rescisión está firmada, pero para su oficialidad debe haber un pago que no se ha consignado. #Besiktas retiró su oferta para este mercado. Sobre el supuesto interés del #RealSaltLake me confirman que no hay nada”, aseguró el periodista en mención.

Vale mencionar que en la actualidad James Rodríguez todavía tendría dos ofertas del fútbol del exterior. Una de ellas sería Real Salt Lake de la MLS, que ya habría tenido contacto con el jugador, mientras que la segunda sería de Atlético Banfield, equipo de Argentina donde el cucuteño inicio su carrera deportiva.

Entrenador de Banfield le abrió las puertas a James Rodríguez

El entrenador de ese Banfield campeón fue Julio Falcioni, quien precisamente es el DT actual del equipo. Apelando al sentimiento por el club y a la necesidad de volver a tener confianza -algo que recuperaría de la mano de Falcioni, el elenco argentino ha tenido acercamientos con el entorno de Rodríguez para ficharlo ahora mismo cuando se concrete su salida de São Paulo.

"James es un jugador internacional y es muy difícil. Hemos conversado con la secretaría técnica, la gente del club, cuando él comenzó con la rescisión de su contrato, pero siempre es complicado y difícil. Creo que tiene una palabra empeñada para volver a Europa, pero siempre tenemos abierta esa esperanza que pueda volver al club. Si no es en este momento, que sea en algún otro", dijo de entrada.

