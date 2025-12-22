CANAL RCN
Deportes

Jugador de fútbol sufrió dolorosa lesión en su cuello tras intentar hacer pirueta en celebración

El hecho se dio en el duelo entre las selecciones de Zambia y Malí.

Foto: AFCON 2025

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
05:02 p. m.
La Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025, que se celebra actualmente en Marruecos, ha dejado varias emociones. Desde su pitazo inicial el pasado 21 de diciembre, la competición ha estado marcada por estadios vibrantes, sorpresas tácticas y un nivel competitivo que mantiene en vilo a los aficionados del continente.

El anfitrión, Marruecos, comenzó con pie derecho tras vencer 2-0 a Comoras, reafirmando su favoritismo ante su público. No obstante, potencias como Egipto, Senegal y Nigeria han tenido que emplearse a fondo en una fase de grupos que no perdona errores.

En este contexto de máxima tensión y euforia, los jugadores no solo se exigen al máximo durante los 90 minutos, sino que también desbordan emociones en los momentos de éxito, lo que nos lleva a uno de los episodios más virales y preocupantes de lo que va de competencia.

Jugador casi se 'rompe' el cuello en plena celebración

La euforia por el gol es la máxima expresión de alegría en el fútbol, pero para el delantero zambiano Patson Daka, estuvo a punto de convertirse en tragedia. Durante el encuentro entre las selecciones de Zambia y Malí, el atacante del Leicester City apareció de manera providencial en el minuto 90+2 para anotar un gol agónico que rescataba un punto vital para su equipo, manteniéndolo con vida en la pelea por la clasificación.

En medio del frenesí por el empate de último minuto, Daka corrió hacia el banderín del córner e intentó realizar su tradicional celebración con una voltereta acrobática. Sin embargo, el cálculo falló.

El jugador perdió el control en pleno vuelo y, en lugar de aterrizar sobre sus pies, su cuerpo giró de forma incompleta, provocando que su cabeza y cuello impactaran directamente contra el césped con todo el peso de su cuerpo.

Las imágenes, que ya circulan de forma viral en redes sociales, muestran el momento exacto en que el cuello del futbolista se dobla de manera alarmante, dejando a sus compañeros y al cuerpo técnico paralizados por el miedo.

Afortunadamente, tras unos segundos de tensión extrema, Daka logró reincorporarse por su cuenta, aunque visiblemente aturdido. A pesar de que terminó el encuentro, el cuerpo médico de Zambia ha confirmado que se le realizarán estudios exhaustivos para descartar cualquier lesión cervical a largo plazo, recordando a todo el mundo que, en el fútbol, el peligro no siempre está en la falta del rival, sino en la misma celebración.

