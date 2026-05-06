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Murió reconocido exjugador de una de las selecciones más importantes: esto se confirmó

Esta leyenda fue campeón con su selección en la Copa América de 1957.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 05 de 2026
07:02 a. m.
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El jueves 4 de junio de 2026 murió una de las máximas glorias del fútbol argentino.

José Francisco Sanfilippo, el máximo goleador en la historia de San Lorenzo, falleció a sus 91 años.

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'El Nene', como se le apodó desde que comenzó a ganar protagonismo en las inferiores del club 'cuervo', nació el 4 de mayo de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Además, vistió la camiseta de su selección en la Copa América de 1957 —torneo en el que fue campeón— y también en la Eliminatoria de 1958, la Copa del Mundo de 1958, la Copa América de 1959, la Eliminatoria de 1962 y la Copa del Mundo de 1962.

Sanfilippo debutó como profesional en 1953, anotó 344 partidos y jugó en los siguientes clubes:

  • San Lorenzo (1953-1962).
  • Boca Juniors (1963).
  • Nacional de Uruguay (1964-1965).
  • Banfield (1966-1967).
  • Bangu (1968).
  • Bahía (1968-1971).
  • San Lorenzo (1972).

San Lorenzo lamentó la muerte de José Francisco Sanfilippo, la gloria del fútbol argentino

En sus redes sociales, San Lorenzo posteó una foto de José Sanfilippo besando su escudo y envió un mensaje de condolencias.

"A sus 91 años, se fue de este plano José Francisco Sanfilippo, una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, 'Nene'", escribió el club.

Pero, adicionalmente, en otra publicación, San Lorenzo recordó que José Sanfilippo jugó 265 partidos en el club y anotó 207 goles.

Nacional de Uruguay también se pronunció tras la muerte de José Sanfilippo

El 'bolso uruguayo' también recordó una foto de José Sanfilippo vistiendo su camiseta y le deseó fortaleza a sus familiares.

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"El Club Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo San Lorenzo. Que en paz descanse", puntualizó el club 'charrúa'.

 

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