Boca Juniors sumó un nuevo título internacional a sus vitrinas y rompió la mala racha de casi dos décadas sin ganar nada por fuera de Argentina. Este sábado 21 de noviembre, el equipo derrotó a Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla.

RELACIONADO Final de Copa Sudamericana en Barranquilla generará impacto económico de 60 millones de dólares

El equipo 'Xeneize' dominó el partido definitivo de principio a fin y es un justo campeón del continente. Desde los primeros minutos tuvieron las mejores oportunidades y con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, se impusieron con un sólido 2-0.

Álvaro Montero tuvo un par de atajadas destacadas en Boca, mientras que Sebastián Villa asistió en el segundo gol del partido. En Atlético Mineiro fue titular el volante antiqueño Kevin Castaño, mientras que Mateo Cassierra entró desde el banco a los 83.

Se acabó la mala racha de Boca Juniors a nivel internacional

Con esta victoria de Boca Juniors en Barranquilla, se acabó la mala racha del equipo en torneos Conmebol. El último título continental que consiguió fue la Recopa Sudamericana de 2008, donde vencieron a Arsenal de Sarandí.

Desde entonces, Boca había llegado a tres finales de la Copa Libertadores, perdiéndolas todas. En 2012 cayeron frente a Corinthians, en 2018 frente a su clásico rival River Plate y en 2023 frente a Fluminense.

Habrá que ver si con este nuevo título internacional regresa la buena suerte a uno de los clubes más ganadores de la historia del fútbol sudamericano y del fútbol mundial.