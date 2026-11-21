La polémica por los presuntos títulos falsos presentados por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, sigue escalando. A las denuncias sobre posibles irregularidades en su formación académica se suma ahora la revelación del Consejo Nacional de Ingeniería, que aseguró haber detectado 92 casos de falsificación de documentos utilizados para intentar obtener tarjetas profesionales de ingeniería en el país.

Además, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ordenó una revisión detallada de los diplomas y títulos académicos de los congresistas que integran el actual periodo legislativo, en medio de la controversia que rodea a la parlamentaria.

Documentos reservados y cuestionamientos sobre sus funciones

Nuevos documentos conocidos por Noticias RCN muestran que, cuando ejercía como contratista de la DIAN, Luz Verónica Estrada habría recibido comunicaciones de la Agencia Nacional de Minería relacionadas con conceptos jurídicos sobre el cobro de títulos mineros.

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Uno de los documentos, catalogado como reservado, plantea inquietudes sobre la viabilidad jurídica y procedimental de rematar títulos mineros dentro de procesos de cobro coactivo adelantados por la DIAN seccional Ibagué. Según el contenido de esa comunicación, incluso podría procederse al embargo y remate de títulos mineros.

Estas revelaciones han generado interrogantes sobre el alcance de las funciones que desempeñaba la hoy congresista durante su paso por la entidad y sobre el acceso que habría tenido a documentación de carácter reservado.

Universidades alertan sobre falsificaciones y se amplían las investigaciones

Desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional también se pronunciaron sobre las inconsistencias detectadas en los documentos académicos atribuidos a la representante. Según explicaron, aspectos como las firmas, la tipografía y algunos procedimientos administrativos no coincidían con los utilizados por la institución.

Uno de los elementos que despertó sospechas fue que una de las firmas correspondía presuntamente a una exdecana que, según los denunciantes, no habría suscrito ese documento. También señalaron que el rector de la universidad no es quien firma las sábanas de notas, una de las irregularidades identificadas en el caso.

En paralelo, el Consejo Nacional de Ingeniería reveló que durante este año se han detectado 92 casos de falsedad documental relacionados con títulos de ingeniería. Estas denuncias ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, sectores del Pacto Histórico solicitaron la renuncia de Luz Verónica Escobar y esperan que prospere la votación necesaria para que el expediente sea estudiado formalmente por la Comisión de Ética. El caso también estaría ya en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia junto con otras denuncias relacionadas con el presunto acceso a información reservada.