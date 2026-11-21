La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro ha transformado a Barranquilla en el epicentro del fútbol sudamericano, generando un impacto económico para la capital del Atlántico. Según cifras oficiales de la alcaldía, el evento deportivo dejará beneficios económicos estimados en 60 millones de dólares.

La millonaria suma que recibirá Barranquilla por el partido de la Copa Sudamericana

La ciudad ha recibido aproximadamente 125.000 visitantes provenientes de Argentina, Brasil y distintas ciudades de Colombia, convirtiendo al comercio local en el gran ganador de esta final continental.

“Esto ha beneficiado a Barranquilla porque han llegado más de 50 mil turistas a la ciudad", confirmó un comerciante de la ciudad.

El sector hotelero registra cifras históricas con una ocupación del 100% desde hace dos días, sin una sola habitación disponible en toda la ciudad. Los colores azul y oro de Boca Juniors, junto al blanco y negro de Atlético Mineiro, han inundado restaurantes, hoteles, centros comerciales y lugares de interés turístico de Barranquilla.

Los comerciantes locales han visto multiplicadas sus ventas, especialmente en camisetas de ambos equipos, banderas y artículos alusivos a la final. "Todos están muy contentos, la verdad que la hemos atendido súper bien, nosotros sentimos como si fuera un precarnaval o sea estamos viviendo esa alegría que ellos traen desde sus países, estamos felices de atenderlos", expresó Diego Jaramillo, gerente de hotel.

Aunque el estadio Metropolitano tiene capacidad para 65 mil espectadores, aproximadamente la mitad de los 125.000 visitantes no podrá ingresar al recinto deportivo. Sin embargo, esta multitud se ha convertido en el principal dinamizador de sectores clave como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento local.

Por primera vez en la historia reciente de Barranquilla, dos equipos distintos al Junior desplazan la atención de los barranquilleros.

El evento representa no solo un logro deportivo sino también una oportunidad económica gigante para Barranquilla, el departamento del Atlántico y Colombia en general.