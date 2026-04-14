Bogotá se tomó las calles: El fútbol de barrio inicia su camino hacia la cima global

Mientras los grandes estadios del país se preparan para la cita máxima del balompié, el verdadero latido del deporte se trasladó este fin de semana al norte de la capital colombiana.

El parque de Cedritos fue el escenario donde más de 100 jugadores, distribuidos en 24 equipos, dieron vida a la primera parada en Colombia de la plataforma global "Toma el Juego". Lo que comenzó en metrópolis como Los Ángeles, Seúl y Ciudad de México, hoy encuentra en el asfalto bogotano una de sus versiones más vibrantes y auténticas.

El evento no fue solo un torneo de fútbol 3 vs. 3; fue una declaración de principios. Bajo una atmósfera cargada de arte urbano, ritmos locales y una narrativa digital que conectó a miles en vivo, la jornada celebró la identidad de los barrios.

Aquí, la jerarquía no la dictan los grandes contratos, sino la habilidad pura y el sentido de pertenencia de cada equipo que representó su origen con una pasión que borra las fronteras entre lo amateur y lo profesional.

Objetivo de este gran evento en Bogotá

La meta es clara: encontrar talento oculto que pueda emular historias de éxito como la de Richard Ríos. El mediocampista, hoy figura en la Liga de Portugal y bajo el radar de gigantes europeos como el Napoli e Inter de Milán, es el recordatorio viviente de que el fútbol de élite tiene sus raíces en las canchas de cemento. La organización busca precisamente eso, talentos que, forjados en la calle, posean esa creatividad y resistencia que el sistema tradicional a veces pasa por alto.

Juan Carlos Galindo, gerente general de la marca líder detrás de este movimiento en Colombia, destaca que estamos ante un "cambio de lógica". Según el directivo, las nuevas generaciones ya no ven el fútbol como espectadores pasivos frente a una pantalla; lo viven como una expresión cultural e identitaria.

"El fútbol más relevante del mundo ya no está solo en los estadios, sino en la calle, donde nace la comunidad", afirmó durante el evento.

La jornada en Bogotá es apenas el comienzo de un recorrido que culminará en la gran final internacional en Ciudad de México a inicios de junio. Los ganadores de esta fecha capitalina ya tienen su tiquete asegurado para el 21 de mayo, donde se medirán en una final nacional contra los clasificados de la próxima parada: Medellín, programada para el 25 de abril.

Con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, este movimiento se consolida como una plataforma hiperlocal con impacto global. Bogotá ha demostrado que en sus esquinas no solo se juega fútbol, se construye una nueva era donde el protagonismo vuelve a quienes nunca abandonaron la cancha: los jugadores del barrio.