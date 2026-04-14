Martín Palermo podría llegar al fútbol colombiano: clubes interesados en el argentino

El nombre de Martín Palermo vuelve a tomar fuerza en el mercado de entrenadores del fútbol colombiano. El histórico exgoleador de Boca Juniors, que actualmente se encuentra sin equipo ha sido contactado por varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano, lo que abre la posibilidad de verlo por primera vez dirigiendo en la Liga BetPlay.

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Tras su salida del Fortaleza EC en Brasil, donde no logró evitar el descenso en 2025, el argentino evalúa nuevas opciones para continuar su carrera como entrenador y Colombia aparece como un destino viable, especialmente por el interés concreto de varios equipos.

¿Qué equipos del FPC han buscado a Martín Palermo?

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del técnico, al menos cuatro clubes del fútbol colombiano han tenido acercamientos con Palermo. Entre ellos figuran Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

El primero en mostrar interés habría sido América, seguido por conversaciones con Nacional y Cali en distintos momentos.

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Recientemente, Bucaramanga se sumó a la lista tras la salida de su Leonel Álvarez, lo que lo convierte en una opción inmediata para el argentino.

El propio Palermo reconoció estos contactos y dejó abierta la puerta a una posible llegada al país, asegurando que estaría dispuesto a asumir el reto en el fútbol colombiano.

¿Cómo ha sido la carrera de Martín Palermo como entrenador?

Aunque su legado como jugador es indiscutible, su trayectoria como técnico ha tenido altibajos. Desde su debut en 2012 con Godoy Cruz, Palermo ha dirigido en diferentes ligas de Sudamérica, incluyendo pasos por Chile, México, Paraguay y Brasil.

En total, acumula más de 380 partidos dirigidos, con un rendimiento cercano al 47 %. Su mayor logro hasta ahora fue el título de liga con Olimpia en Paraguay en 2024, donde además fue reconocido como el mejor entrenador del torneo.

Sin embargo, también ha enfrentado momentos difíciles, como el reciente descenso con Fortaleza, lo que ha generado dudas sobre su regularidad en los banquillos.

A pesar de ello, su nombre sigue siendo atractivo para clubes que buscan un perfil con experiencia internacional y peso mediático. En ese contexto, la Liga BetPlay podría convertirse en el escenario ideal para relanzar su carrera.

Por ahora, todo dependerá de las negociaciones en curso y de la decisión final del técnico argentino, que ya ha mostrado interés en dirigir en Colombia.