Nueva polémica para Sebastián Villa en Argentina: duras declaraciones contra streamers

Sebastián Villa, futbolista colombiano que ha estado involucrado en múltiples polémicas desde su llegada a Boca Juniors por las denuncias que tiene por violencia de género, está nuevamente en el ojo del huracán debido a unas declaraciones que hizo mientras compartía en un restaurante con algunos streamers colombianos.

En la conversación, a Villa se le pregunta por dos streamers argentinos conocidos por su contenido sobre fútbol y el fanatismo de ambos por el club Boca Juniors; 'Davo Xeneize' y 'La Cobra' es como son conocidos los creadores de contenido que se enfocan principalmente en comentar sobre los partidos de su equipo, además de transmitir partidas de videojuegos.

¿Qué dijo Sebastián Villa sobre los streamers argentinos?

Mientras el futbolista compartía una comida con otros creadores de contenido en Buenos Aires, el streamer colombiano conocido como 'Chanty' le pregunta: "¿Conoces a Davo y a La Cobra?" y la respuesta de Villa se volvió viral rápidamente en diferentes cuentas de redes sociales en Argentina.

"Yo no hablo de Davo y esa gente. No me gusta vender humo. Ellos venden mucho humo (...) al lado de uno no son nadie", fue una de las respuestas del futbolista colombiano mientras los acompañantes solo escuchaban sin debatir su respuesta. La conversación continuó y siguió hablando de los streamers: "Davo al lado mío es muy chiquitico, y el otro también (...) creen que tienen el derecho a estar difamando de las personas, eso no me gusta", agregó.

Las críticas por parte de hinchas de Boca Juniors no se hicieron esperar y a través de redes sociales ha recibido insultos por las duras respuestas que dio.

¿Qué respondieron 'Davo' y 'La Cobra'?

En una de sus transmisiones en directo, Davo respondió sobre lo que había dicho el futbolista y a diferencia de lo que pensaban algunos seguidores, trató de restarle importancia y enfocarse solo en el partido que su equipo había ganado. "Que diga lo que quiera (...) lo que menos me interesa es fomentar un 'bardo' en el mundo Boca", explicó, tratando de evitar un mal ambiente. Además, expresó que era normal recibir una crítica por parte de alguien al que él ya había criticado antes. "Está perfecto. Yo lo critico, él me critica, punto final. Hay que bancársela. Si vos criticás a alguien, y ese alguien después te critica, bancátela", afirmó el hincha 'Zeneixe'.

Por su parte, 'La Cobra' también se refirió a los dichos de Villa, expresando que no le importaba entrar en esa discusión. "Ojalá haga muchos goles en Boca. Nunca necesité de la polémica para estar donde estoy”, sentenció el creador de contenido.

En el próximo partido que Boca Juniors juegue como local, será posible saber la reacción de los hinchas frente a la polémica y si le harán sentir al colombiano que cometió un error nuevamente.