Mariana Pajón sorprendió y ganó medalla de oro en una disciplina diferente al BMX

Mariana Pajón volvió a celebrar una medalla de oro con Colombia. Sin embargo, esta vez no lo hizo sobre la pista de BMX que la convirtió en una de las deportistas más reconocidas del país.

La antioqueña hizo parte del equipo nacional que se coronó campeón en la velocidad por equipos femenina del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Mariana Pajón ganó oro en ciclismo de pista en los Juegos Suramericanos

Pajón participó en la fase clasificatoria junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza. Colombia consiguió el mejor registro de esa instancia con un tiempo de 49.088 segundos, por delante de Argentina, Chile y Venezuela.

Posteriormente, Cuadrado, Gaviria y Loaiza disputaron la final frente a Argentina y aseguraron la medalla de oro al detener el cronómetro en 48.263 segundos. Las argentinas terminaron segundas con 49.468 segundos.

La competencia significó un nuevo desafío para Pajón, doble campeona olímpica de BMX, quien hizo una pausa en su carrera después de los Juegos Olímpicos de París 2024 y posteriormente se convirtió en madre.

“Estoy feliz de estar acá. Esto es algo nuevo para mí, pero hermoso. Obviamente he estado con muchas expectativas. Estos son mis cuartos Juegos Suramericanos, pero los primeros en ciclismo de pista”, expresó la antioqueña.

La jornada también fue especial para Colombia, que superó las 100 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Mariana Pajón podría competir en pista y BMX en Los Ángeles 2028?

El paso de Pajón al ciclismo de pista abre un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Una de las posibilidades que genera expectativa es verla buscando un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

RELACIONADO Mariana Pajón no le cierra las puertas a cambiar de disciplina para su futuro deportivo

Al ser consultada sobre la opción de competir en BMX y ciclismo de pista, la colombiana prefirió ser prudente.

“Es un reto grande, vamos a ver. Yo creo que en este momento, un día a la vez, un mes a la vez. Yo le digo a todo el mundo que hay que mirar qué me va diciendo mi corazón”.

Por ahora, Pajón ya sumó un nuevo oro internacional, esta vez en una modalidad diferente a aquella en la que construyó buena parte de su histórica carrera.