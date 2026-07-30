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Jhon Arias encendió las alarmas tras una fuerte falta en el Brasileirao

Así fue la brutal patada que sufrió Jhon Arias en Palmeiras vs. Vitória

Jhon Arias
Foto: Palmeiras

Noticias RCN

julio 30 de 2026
02:59 p. m.
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Jhon Arias fue protagonista en la victoria 4-0 de Palmeiras sobre Vitória por la fecha 21 del Brasileirao. El colombiano marcó un gol, pero una dura entrada de un rival generó preocupación por el estado de su pierna y obligó a la intervención del VAR.

El nombre de Jhon Arias volvió a ser noticia en Brasil. El extremo colombiano fue una de las figuras en el triunfo 4-0 de Palmeiras sobre Vitória, resultado que mantiene al 'Verdão' en el liderato del Brasileirao.

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Sin embargo, más allá de su anotación, el momento que se robó la atención fue la violenta falta que sufrió en el segundo tiempo y que por poco termina en una lesión de gravedad.

Arias, quien viene de destacarse con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, volvió a demostrar su gran nivel con un gol y una destacada actuación que le valió una calificación de 8.1, una de las más altas del compromiso.

¿Qué pasó con Jhon Arias en el partido entre Palmeiras y Vitória?

El colombiano había firmado otro partido sobresaliente. Al minuto 70 protagonizó una acción individual, dejó atrás a la defensa rival y definió con un potente remate para convertir el tercer gol de Palmeiras.

Pocos minutos después llegó la jugada que encendió las alarmas. Mientras conducía el balón en busca de otro ataque, el defensor Cacá se lanzó al piso para disputar la pelota y terminó impactando con los taches el gemelo izquierdo del volante colombiano.

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La fuerte entrada provocó que Arias quedara tendido sobre el césped, retorciéndose de dolor, mientras los jugadores de ambos equipos pedían atención médica de inmediato.

Tras revisar la acción, el VAR llamó al árbitro Alex Gomes Stefano, quien cambió su decisión inicial y expulsó al futbolista de Vitória con tarjeta roja directa por la dureza de la infracción.

¿Cómo terminó Jhon Arias tras la fuerte entrada?

Aunque por algunos instantes existió preocupación por una posible lesión, especialmente pensando en la Selección Colombia, el colombiano logró recuperarse y continuar en el terreno de juego.

De acuerdo con las imágenes del compromiso, el hecho de que su pierna no estuviera completamente apoyada sobre el césped al momento del impacto evitó consecuencias mayores. La acción pudo haber terminado en una lesión mucho más grave.

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Al finalizar el encuentro, Arias destacó la importancia del triunfo para Palmeiras y el momento que atraviesa el equipo.

"Era importante vencer hoy aquí. Había que venir aquí a conseguir esos tres puntos y continuar firmes en el liderato. Estamos felices por haber conseguido ganar", afirmó el colombiano.

Con este resultado, Palmeiras continúa en la parte alta del Brasileirao y Jhon Arias ratifica su gran presente futbolístico. Ahora, la atención estará puesta en conocer cómo evoluciona físicamente tras la dura entrada que sufrió, aunque todo indica que el susto no pasó a mayores.

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