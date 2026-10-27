Final de la Copa Sudamericana: anuncian vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla

Barranquilla se prepara para recibir a los aficionados que viajarán desde Argentina para asistir a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

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Como parte de la logística para el encuentro, el alcalde Alejandro Char anunció junto con Latam Airlines Colombia, la habilitación de cuatro vuelos directos entre Buenos Aires y la capital del Atlántico.

La operación busca facilitar el desplazamiento de los hinchas que asistirán al partido programado para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, conocido ahora como el ‘Supermetro’.

¿Cuándo operarán los vuelos directos de Buenos Aires a Barranquilla?

De acuerdo con el anuncio de la compañía aérea y la Alcaldía, se habilitarán inicialmente cuatro vuelos directos para atender la demanda asociada con la final del torneo continental. La operación está prevista para el fin de semana del partido, con conexiones entre Buenos Aires y Barranquilla.

Aunque el alcalde mencionó que los vuelos de ida serían el mismo día de la final, muchos aficionados le pidieron que también programaran vuelos días antes para alcanzar a disfrutar de Barranquilla antes de la final continental.

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, confirmó que los vuelos tendrán una operación directa de ida y que también habrá un servicio directo de regreso el domingo 22 de noviembre. De momento, los detalles sobre horarios, tarifas y disponibilidad de tiquetes deberán consultarse a través de los canales oficiales de la aerolínea.

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Además de los vuelos especiales, Zarante señaló en diálogo con medios de comunicación locales que la aerolínea trabaja con la Alcaldía de Barranquilla en iniciativas para mejorar la competitividad aérea de la ciudad.

La habilitación de los vuelos se suma a los preparativos para recibir a los seguidores que llegarán desde Argentina y Brasil para la final continental. La disponibilidad de conexiones directas busca facilitar los desplazamientos durante el fin de semana del encuentro.