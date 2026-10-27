Nequi reporta problemas y su aplicación se cayó: usuarios en redes sociales reportaron

Durante la tarde de este martes, miles de usuarios en Colombia reportaron severos problemas e intermitencias en la plataforma de Nequi, una de las billeteras digitales más populares e importantes del país. Las dificultades técnicas han imposibilitado la realización de transacciones habituales, tales como envío de dinero entre cuentas, pagos en comercios con código QR, recargas a líneas telefónicas y retiros en cajeros automáticos.

La contingencia comenzó a hacerse visible en redes sociales como X (antes Twitter), donde los clientes de la entidad financiera expresaron su inconformidad tras intentar acceder a la aplicación móvil sin éxito o sufrir interrupciones en medio de operaciones de pago.

Ante la creciente ola de reclamos por parte de los ciudadanos, la compañía emitió una comunicación dirigida a sus usuarios confirmando las dificultades en su infraestructura digital.

“En este momento, la app Nequi está teniendo intermitencias. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo”, señaló la plataforma.

A pesar de confirmar las fallas, la entidad financiera no precisó las razones específicas detrás del fallo del sistema ni dio un tiempo estimado para el restablecimiento completo del servicio.

No obstante, con el fin de llevar tranquilidad a sus millones de clientes sobre el saldo en sus cuentas, Nequi enfatizó: “Recuerda, tu plata y tu info están seguras en Nequi”, descartando así cualquier tipo de afectación en los fondos o riesgo de seguridad.

Molestia en comercios y usuarios cotidianos

Las afectaciones generaron inconvenientes en la rutina de miles de personas, pequeños comerciantes y trabajadores independientes que dependen diariamente de este canal digital para el recaudo y flujo de caja de sus negocios.

Los reportes coinciden en que al intentar ingresar a la aplicación aparece el tradicional mensaje de error sobre problemas de conexión, o la plataforma cierra la sesión de manera inesperada. Las fallas operativas han obligado a muchos usuarios a recurrir al uso de efectivo o a buscar plataformas bancarias alternativas para completar sus pagos.