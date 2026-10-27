Independiente Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga en el estadio El Campín por la fecha 14 de la Liga Betplay y su clasificación a los cuadrangulares finales quedó casi confirmada.

Pablo Peirano, Fabián Sambueza y Kevin Londoño regresaron al Campín tras haber hecho parte de la institución cardenal en temporadas pasadas; el entrenador Peirano fue recibido con algunos silbidos debido al título que perdió en condición de local, justamente ante Bucaramanga; Sambueza no se marchó de la mejor manera tras elegir una mejor oferta económica de otro club y es recibido con silbidos e insultos cada vez que regresa a Bogotá y Londoño tuvo un paso fugaz por el 'león' pero sin mostrar un buen rendimiento, por lo que tampoco fue bien recibido.

¿Jugador del Bucaramanga le lanzó una botella al presidente de Santa Fe? Esto respondió

El periodista Carlos Andrés Álvarez, en zona mixta después de que finalizó el partido, le preguntó al jugador Kevin Londoño por una supuesta agresión que tuvo contra el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez: "Lo vi incluso tirándole una botella al presidente Méndez", le afirmó el periodista al jugador, que le preguntó si en realidad lo había visto y respondió que efectivamente había visto una botella.

El jugador se retiró de la zona mixta reclamándole al periodista que debía actuar profesionalmente y no como hincha, y no dio más declaraciones. Londoño hizo parte de Independiente Santa Fe durante la temporada 2023.

Independiente Santa Fe no se ha pronunciado

Aunque dicha versión no ha sido confirmada por algún miembro de Independiente Santa Fe y no han salido videos o imágenes que confirmen su versión, resta esperar una comunicación oficial por parte del club local para conocer si presentarán alguna denuncia por la supuesta agresión recibida.