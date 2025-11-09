¡Piel de gallina! Así fue la emocionante y conmovedora arenga en el camerino de Bolivia antes de clasificar al repechaje

La Selección de Bolivia está muy cerca de volver a jugar un Mundial después de más de 30 años.

El pasado 9 de septiembre de 2025, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección de Bolivia jugó vs. Brasil en El Alto y ganó 1-0.

Al minuto 45+4, el árbitro revisó una jugada en el VAR y sancionó penalti a favor de Bolivia. Por lo tanto, Miguel Terceros, uno de los jugadores más destacados de su selección, ejecutó el cobro y venció el arco defendido por Alisson.

De esa manera, tras la derrota de Venezuela vs. la Selección Colombia, Bolivia llegó a 20 puntos, ascendió a la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas y jugará el repechaje para intentar estar en el Mundial 2026.

En medio de esa coyuntura, en Bolivia se sigue celebrando lo ocurrido y en las últimas horas se reveló cómo fue la arenga antes de salir a enfrentar el partido decisivo vs. Brasil.

En video: así fue la arenga de la Selección de Bolivia antes de clasificarse al repechaje del Mundial 2026 vs. Brasil

Cuando Bolivia estaba a minutos de salir a enfrentar a Brasil en El Alto, Carlos Lampe, uno de los hombres de experiencia, tomó la vocería y detalló que se encontraban muy cerca de poder cumplir un sueño.

"Tenemos la posibilidad más linda de este país después de 31 años. Mañana cumplo un año del día que me rompí el tendón, pero también se cumple un año de cuando sembramos esa alegría, esa fe, esa esperanza, porque volvimos a ganar también después de 31 años", comenzó diciendo Carlos Lampe.

"Eso nos lo hemos ganado nosotros, nadie creía, todo el mundo pensó que estábamos muertos y eliminados, y nos revelamos y empezamos a ganar, a jugar mejor, a conseguir resultados y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie. Todos, cada uno, tiene un sueño, así que vamos a la cancha a disfrutar porque el tren a veces pasa una sola vez. El ídolo de cada uno de ustedes, ese que veían en la tele acá en Bolivia, no pudo jugar este partido que vamos a jugar. Agarremos este boleto y subámonos a ese tren, carajo", agregó.

El video de la arenga es el siguiente:

¿Cuándo se jugará el repechaje para ir al Mundial 2026?

Luego de que terminen de clasificarse todas las selecciones que jugarán el repechaje, esa instancia se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Además, México será la sede en la que se jugarán los respectivos partidos.