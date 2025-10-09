De no creer: así fueron vistos en Bolivia escondiendo los balones frente a Brasil

La victoria de Bolivia sobre Brasil en El Alto por 1-0, resultado que le permitió a la selección altiplánica asegurar el repechaje al Mundial, ha quedado marcada por la polémica. En redes sociales se viralizaron múltiples videos de los últimos minutos del encuentro en el estadio Municipal de El Alto, donde se evidenció una actitud antideportiva por parte de algunos recogepelotas y miembros del entorno local, quienes aparentemente escondieron los balones para retrasar la reanudación del juego.

Los clips grabados por hinchas en las tribunas muestran cómo, cada vez que el balón salía por las líneas de costado o de gol, los recogepelotas tardaban en entregar uno nuevo o incluso se alejaban del área de juego con los esféricos en la mano. Esto generó la molestia del equipo visitante, que en esos instantes presionaba en busca del empate que le permitiera mantener su invicto en la clasificación.

Brasil se quejó públicamente del manejo del final

Tras el encuentro, la Confederación Brasileña de Fútbol no descartó elevar una queja formal a la FIFA por lo ocurrido en El Alto, argumentando que la actitud de los recogepelotas afectó el normal desarrollo del partido.

La molestia no solo se quedó en el plantel brasileño. En redes sociales, periodistas y analistas de varios países criticaron el episodio, señalando que este tipo de comportamientos afectan la imagen del fútbol sudamericano en el escenario internacional.

Polémica empaña clasificación histórica de Bolivia

Si bien la selección boliviana celebró con euforia el triunfo que le aseguró el repechaje, la controversia opacó parcialmente el logro. Para muchos, la clasificación histórica quedó manchada por la forma en que se manejaron los últimos instantes del compromiso.

Las imágenes siguen circulando en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, acumulando millones de visualizaciones. Mientras la hinchada boliviana celebra el boleto al repechaje, el debate sobre el “fair play” en el fútbol vuelve a estar en el centro de la conversación.