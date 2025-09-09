¡Bolivia venció a Brasil en El Alto y está en el repechaje para jugar el Mundial 2026! Vea el golazo

En la definitiva fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia, en El Alto, recibió a Brasil desde las 6:30 de la tarde.

El seleccionado boliviano llegó a la última jornada con la posibilidad de quedarse con el cupo de repechaje, pero necesitaba obtener la victoria y que Venezuela cayera o empatara contra la Selección Colombia.

En las primeras 17 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia consiguió cinco victorias, dos empates y diez derrotas. Por lo tanto, tras tener un camino similar al de Venezuela a nivel de puntos, tuvo que jugarse una final vs. Brasil.

Y, en medio de esa coyuntura, Bolivia no fue inferior al reto y logró imponerse con un gol marcado en el final del primer tiempo.

Así fue el golazo con el que Bolivia le ganó a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas y obtuvo el repechaje

En el cierre del primer tiempo, el VAR llamó al árbitro del partido por una falta en el área contra Roberto Fernández, el lateral izquierdo de la Selección de Bolivia.

Por lo tanto, tras la respectiva revisión, el árbitro sancionó el penalti y Miguel Terceros, una de las figuras del seleccionado boliviano, asumió el cobro y lo cambió por gol.

Miguel tomó distancia, remató a la mano derecha de Alisson y, aunque el arquero se lanzó hacia ese lado, no pudo evitar la caída de su arco.

¿Con cuántos puntos clasificó Bolivia al repechaje del Mundial 2026?

Con su importante victoria vs. Brasil en El Alto, Bolivia sumó 20 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y desplazó a Venezuela de la séptima posición.

Es así como ahora tiene la esperanza de imponerse en el repechaje y volver a un Mundial después de más de 30 años.

Bolivia, a lo largo del camino, tuvo a uno de los goleadores de la Eliminatoria Sudamericana debido a que Miguel Terceros anotó 7 goles.