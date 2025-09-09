CANAL RCN
Deportes Video

¡Bolivia venció a Brasil en El Alto y está en el repechaje para jugar el Mundial 2026! Vea el golazo

Bolivia, con un gol de penalti de Miguel Terceros, sumó de a tres en su estadio y sigue soñando con el Mundial.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Banner fecha 18

En la definitiva fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia, en El Alto, recibió a Brasil desde las 6:30 de la tarde.

El seleccionado boliviano llegó a la última jornada con la posibilidad de quedarse con el cupo de repechaje, pero necesitaba obtener la victoria y que Venezuela cayera o empatara contra la Selección Colombia.

Bolivia sueña con el Mundial de 2026 y se va arriba con gol ante Brasil: video
RELACIONADO

Bolivia sueña con el Mundial de 2026 y se va arriba con gol ante Brasil: video

En las primeras 17 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia consiguió cinco victorias, dos empates y diez derrotas. Por lo tanto, tras tener un camino similar al de Venezuela a nivel de puntos, tuvo que jugarse una final vs. Brasil.

Y, en medio de esa coyuntura, Bolivia no fue inferior al reto y logró imponerse con un gol marcado en el final del primer tiempo.

Así fue el golazo con el que Bolivia le ganó a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas y obtuvo el repechaje

En el cierre del primer tiempo, el VAR llamó al árbitro del partido por una falta en el área contra Roberto Fernández, el lateral izquierdo de la Selección de Bolivia.

Por lo tanto, tras la respectiva revisión, el árbitro sancionó el penalti y Miguel Terceros, una de las figuras del seleccionado boliviano, asumió el cobro y lo cambió por gol.

Miguel tomó distancia, remató a la mano derecha de Alisson y, aunque el arquero se lanzó hacia ese lado, no pudo evitar la caída de su arco.

¿Con cuántos puntos clasificó Bolivia al repechaje del Mundial 2026?

Con su importante victoria vs. Brasil en El Alto, Bolivia sumó 20 puntos en las Eliminatorias Sudamericanas y desplazó a Venezuela de la séptima posición.

Bolivia buscará la hazaña frente a Brasil: hora y TV para ver la última fecha de eliminatorias
RELACIONADO

Bolivia buscará la hazaña frente a Brasil: hora y TV para ver la última fecha de eliminatorias

Es así como ahora tiene la esperanza de imponerse en el repechaje y volver a un Mundial después de más de 30 años.

Bolivia, a lo largo del camino, tuvo a uno de los goleadores de la Eliminatoria Sudamericana debido a que Miguel Terceros anotó 7 goles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eliminatorias sudamericanas

Paraguay cerró con broche de oro la eliminatoria y venció a Perú: reviva el gol agónico

Luis Suárez

¿Quién es Luis Suárez, el autor del 'póker' ante Venezuela? La FIFA le dedicó publicación

Selección Colombia

Colombia dejó sin Mundial a Venezuela y las redes estallaron: los mejores memes

Otras Noticias

Reino Unido

Londres retirará el mural de Banksy en el que un juez golpea a manifestante

La obra se encuentra cubierta desde el primer día por órdenes de la administración.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

¡Finalizó la jornada del Super Astro Luna de este 9 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Abuso a menores

Descubren red que explotaba sexualmente a menores en parques de Bucaramanga: así operaban

Apple

¡Se lanzaron los nuevos iPhone 17! Estos son todos los colores que estarán disponibles

Alimentos

El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas