Falcao habló sobre el mal estado de las canchas del FPC: "Parece que estás entrenando en la arena de Miami"

En una conversación que captó la atención del mundo deportivo, Radamel Falcao García ofreció sus impresiones sobre la capital colombiana y la compleja realidad de los terrenos de juego en el país.

El delantero, conocido por su trayectoria en ligas europeas de primer nivel, compartió detalles de su estadía en Bogotá y lamentó el deficiente estado de las canchas de fútbol profesional colombiano, un factor que, según él, afecta directamente el rendimiento de los jugadores.

Falcao habló sobre el mal estado de las canchas en Colombia

En entrevista con su excompañero y amigo Mario Suárez, el 'Tigre' no solo se refirió a las condiciones de los estadios, sino que también abordó los desafíos de la vida cotidiana en una metrópolis como Bogotá.

Expresó que, a pesar de la riqueza cultural y la diversidad gastronómica que la ciudad ofrece, la movilidad y la falta de privacidad hicieron difícil su adaptación y la de su familia.

Falcao señaló que la vida pública, con la constante atención de los fans, impedía realizar actividades tan comunes como ir a un centro comercial, a un restaurante o al cine, una situación que el público a menudo no comprende.

Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa. Tiene mucha riqueza gastronómica y cultural, pero es muy difícil la movilidad. Para nosotros como familia hacer vida normal terminó siendo complejo porque no podía ir a un centro comercial, si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta o si vas al cine. Fue muy complicado y la gente no lo entiende, mencionó.

Falcao comparó las canchas de fútbol en Colombia con la arena de Miami

Continuando con sus reflexiones, Falcao hizo una crítica contundente al estado de los campos de juego.

RELACIONADO Falcao reveló la increíble manera de cómo se le acercó Florentino Pérez a tentarlo

Con una franqueza que caracteriza a los grandes deportistas, comparó los terrenos de juego en Colombia con la "arena de Miami", una analogía que subraya la lentitud y el esfuerzo adicional que los jugadores deben hacer.

Esta problemática, según el artillero, impide el desarrollo de un juego dinámico y de alta velocidad, generando un desgaste físico superior en los futbolistas.

Este comentario sobre las canchas del fútbol profesional colombiano refuerza la necesidad de invertir en la infraestructura deportiva para que el talento nacional pueda brillar.

La mayoría de los estadios fue de mucho respeto. Para mí conocer este fútbol me ha llevado mucho tiempo porque los campos no son como los de Europa y los sufres. Tú vas a jugar y parece que estuvieras jugando en la arena de Miami. El juego termina siendo lento y muchas veces el campo no te permite dar esa velocidad y los jugadores están cansados porque te comen las piernas, dijo el 'tigre'.

Finalmente, en un apartado de la entrevista que no pasó desapercibido, el samario rankeó a los clubes donde mejor la pasó: el Atlético de Madrid encabezó su lista, seguido por el Mónaco y el Porto.

RELACIONADO El emotivo mensaje de Falcao tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

También revivió una anécdota que, de haberse concretado, habría cambiado el curso de su carrera: el interés del Real Madrid, que incluso le brindaron una servilleta ofrecida por el propio Florentino Pérez para que estampara su firma.

Pese al deseo del club merengue, el destino de Falcao lo llevó a ser capitán del Mónaco, donde compartió vestuario con figuras como James Rodríguez y Kylian Mbappé.