La asistencia de Borré en la goleada del Frankfurt 5-1 al Bayer Leverkusen

El nuevo Bayer Leverkusen (16º) de Xabi Alonso cayó este sábado 5-1 ante el Eintracht en Fráncfort (4º), en la que fue su segunda goleada encajada en tres días (tras el 3-0 ante el Oporto en Champions) y dejó patente que aún necesita ajustes de la mano de su nuevo técnico vasco.

Con diez fechas disputadas y sólo ocho puntos en su casillero, el "Werkself" ('Los once de la compañía', apodo del club fundado en 1904 por la empresa química Bayer) se queda en posición de repesca a la Bundesliga 2.

El Eintracht, liderado por su delantero centro francés Randal Kolo Muani, de regreso de suspensión, y por el atacante japonés Daichi Kamada, firmó su quinta victoria de la temporada, pasando al cuarto puesto, justo por delante del Bayern de Múnich (16 puntos), que recibirá el domingo al Friburgo (2º, 18 puntos).

Kamada firmó su doblete con sendos lanzamientos de penal (1-0, 45, 4-1, 72), mientras que Kolo Muani, logró su tercer gol del curso en el minuto 58. El argentino Lucas Alario puso la guinda en el 86 tras una asistencia del colombiano Rafael Santos Borré.

¡EL PIPA HIZO CUMPLIR LA LEY DEL EX! Alario la dejó pasar para no entrar en fuera de juego, Borré se la cedió con el pase atrás y el delantero no falló para el 5-1 del Frankfurt ante Leverkusen en la #Bundesliga.



📺 Mirá la #Bundesliga por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lOJSQcn6Jc