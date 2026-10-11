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Otro partido de la Liga Betplay se suspende por violencia en la tribuna: así se vivió el tenso momento

Momentos de angustia vivieron miles de personas por cuenta de los mal llamados hinchas.

Pelea Chicó vs. Cúcuta
Foto: Videos redes sociales

Mateo Alfonso Rey

octubre 11 de 2026
07:43 p. m.
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Nuevamente la violencia en las tribunas empañan el fútbol profesional colombiano. Este domingo, durante el duelo de Boyacá Chicó ante Cúcuta Deportivo, cientos de hinchas de ambos elencos se enfrentaron en las graderías del estadio La Independencia.

Los hechos se dieron durante el segundo tiempo. Cuando el partido se encontraba 0-0, el juez de la contienda dio la orden de suspender el partido por enfrentamientos entre fanáticos de ambos equipos.

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De inmediato, las cámaras de la transmisión registraron a varias familias ingresar al gramado para resguardarse de los hechos violentos.

Las grabaciones de aficionados que se encontraban en ese sector dieron evidencia de algunos violentos con armas corto punzantes y con las que se enfrentaron a otros hinchas y contra la misma fuerza pública.

Mire los momentos de angustia que se vivieron

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