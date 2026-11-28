Los trabajadores en Colombia que utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual para desplazarse hacia su lugar de trabajo cuentan con un beneficio laboral clave respaldado por la normativa vigente: la posibilidad de acceder a hasta dos días de descanso remunerado al año.

De cara a 2027, este incentivo cobra especial relevancia entre empleados del sector público y privado que buscan mejorar su movilidad, ahorrar costos de transporte y aprovechar los derechos contemplados tras los cambios laborales aplicados desde 2026.

A diferencia de los días festivos o las vacaciones ordinarias, este beneficio no se otorga de manera automática a toda la plantilla laboral, sino que responde a una medida de fomento a la movilidad sostenible.

¿En qué consiste el descanso remunerado por uso de bicicleta?

La legislación laboral colombiana contempla que los trabajadores que certifiquen el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar y salir de su sitio de trabajo tienen derecho a un día de descanso remunerado por cada seis meses de labores, lo que equivale a un máximo de dos días libres pagados al año.

Al tratarse de un descanso remunerado, el empleador debe pagar el salario correspondiente a esas jornadas con normalidad, sin que el trabajador pierda prestaciones sociales ni tenga que reponer las horas posteriormente.

La medida busca incentivar hábitos saludables, descongestionar el transporte público en ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cali, y reducir la huella de carbono en los desplazamientos diarios.

Requisitos para acceder al beneficio en 2027

Para que un empleado pueda reclamar estos dos días libres remunerados en 2027, debe cumplir con una serie de condiciones básicas dentro de su relación laboral:

Aplica tanto para trabajadores vinculados en el sector privado como para servidores públicos, siempre que exista una relación laboral formal en la que se cumpla desplazamiento presencial.

El trabajador debe utilizar la bicicleta de forma habitual en sus trayectos entre su vivienda y el lugar de trabajo durante el semestre correspondiente.

La empresa puede establecer mecanismos internos de verificación, como el registro en cicloparqueaderos corporativos, bitácoras de ingreso, aplicaciones de movilidad o certificaciones internas de gestión humana.

Aunque es un derecho sujeto al cumplimiento del requisito, el día específico del descanso debe concertarse con el jefe inmediato o el área de Recursos Humanos para no afectar la operación de la compañía.

Es común que este beneficio se confunda con la reducción de la jornada laboral máxima en Colombia, que alcanzó las 42 horas semanales en julio de 2026. Mientras la disminución de la jornada aplicó de manera general para todos los trabajadores y trajo consigo el desmonte gradual del antiguo "día de la familia", los dos días de descanso por uso de bicicleta funcionan como un incentivo independiente sujeto a la movilidad sostenible del empleado.

Por ello, quienes cumplen con los criterios establecidos por su empleador pueden disfrutar de este beneficio sin que afecte sus vacaciones legales ni otros permisos remunerados contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo.