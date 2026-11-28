Millonarios y América de Cali igualaron en cero este viernes en duelo válido por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Aunque ambos elencos tuvieron opciones claras de gol, las acciones terminaro igualadas y todo quedó para el duelo de vuelta que se llevará a cabo en la ciudad de Cali.

No obstante, más allá del tema futbolístico, la polémica ahora se ha centrado en el accionar de un hincha que portaba los colores de Millonarios.

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El reprochable hecho se dio en el minuto 49 del partido cuando Danny Rosero fue expulsado. Cuando el jugador se dirigía a los vestuarios luego de ver la cartulina roja, un seguidor del cuadro azul se levantó en la grada y realizó actos de racismo contra el jugador.

Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí, pues este mismo seguidor lanzó un escupitajo contra el defensor americano.

El accionar del fanático azul hizo que ambos equipos reaccionaran y rechazaran de manera tajante esto, pues no es la primera vez en el fútbol que se han visto gestos de este tipo.

América y Millonarios se pronunciaron por los actos racistas

El primero en alzar la voz fue América, que por medio de un comunicado oficial rechazó de manera profunda este gesto.

“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios. Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas”, indicó el cuadro escarlata.

Minutos más tarde, desde Millonarios también rechazaron lo hecho por el fanático e indicaron que se tomarán severas medidas en su contra.

“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonia y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde debe prevalecer el respeto y los valores del deporte”, se lee en la misiva.