Una explosión registrada cerca de una institución educativa en Afganistán dejó un saldo preliminar de siete estudiantes muertos y hasta 99 heridos. El hecho ocurrió este sábado en la provincia de Kunar, una región ubicada en el noreste del país y fronteriza con Pakistán.

La información fue confirmada por Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior del gobierno talibán, quien señaló que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias de la detonación.

¿Dónde ocurrió la explosión y qué la habría provocado?

El estallido se presentó en el sector de Andarsir, ubicado en el distrito de Asadabad. Según los primeros informes oficiales, la detonación habría tenido origen en un almacén de explosivos perteneciente a empresas dedicadas a la actividad minera, situado cerca de la escuela.

La provincia de Kunar cuenta con diferentes explotaciones mineras, por lo que las autoridades buscan determinar qué ocurrió en el depósito y cómo se produjo la explosión que terminó afectando a los estudiantes.

Qani indicó que la información conocida hasta ahora es preliminar y que se entregarán nuevos detalles cuando finalicen las indagaciones.

¿Cuántos estudiantes resultaron afectados?

El balance inicial entregado por el Ministerio del Interior talibán señala que siete alumnos fallecieron y hasta 99 resultaron heridos.

RELACIONADO Esto respondió el ICE sobre la detención de dos mexicanos en el aeropuerto de Seattle

La magnitud de la emergencia llevó a las autoridades a investigar las condiciones en las que se encontraba el almacén de explosivos y su cercanía con el establecimiento educativo.

Por ahora, no se han divulgado detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni sobre la gravedad de las lesiones de todos los afectados.

Cabe mencionar que este hecho se suma a uno similar ocurrido en agosto en Kabul, capital afgana, cuando una explosión en un centro educativo dejó al menos 42 niños heridos, según información de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.