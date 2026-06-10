Video exacto de la agresión a Daniel Torres: hinchas quedaron captados

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que una moneda impactó en el rostro de Daniel Torres durante el partido entre Medellín y Santa Fe. En las imágenes también se observan algunos aficionados ubicados en la zona desde donde se arrojó el objeto.

El mediocampista recibió un impacto en el rostro mientras abandonaba el terreno de juego durante el partido que el equipo cardenal ganó 0-1 ante Independiente Medellín en el estadio de Ditaires, en Itagüí.

Las imágenes que ahora circulan en redes sociales permiten apreciar con mayor detalle los segundos previos y posteriores al impacto. En ellas aparecen varios aficionados en el sector de la tribuna desde donde fue lanzada la moneda.

El video no permite establecer por sí solo quién lanzó el objeto, por lo que cualquier señalamiento sobre una persona específica deberá ser determinado por las autoridades a partir de las imágenes y de otros elementos de investigación.

¿Qué muestra el video de la agresión a Daniel Torres?

En la grabación se observa a Torres cuando se dirige hacia el banco de suplentes después de ser sustituido. El futbolista, quien tuvo dos etapas como jugador del Medellín, se detuvo para saludar y aplaudir a parte de la hinchada.

RELACIONADO Dimayor confirmó el calendario para los cuartos de final de la Copa BetPlay

Segundos después, el objeto impactó en su rostro. Torres se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada y comenzó a sangrar, mientras integrantes del cuerpo médico de Santa Fe se acercaron para atenderlo. El partido tuvo que detenerse durante algunos minutos.

¿Qué dijo Daniel Torres después de recibir el golpe?

Después del partido, Torres confirmó que el objeto que lo golpeó fue una moneda y explicó que terminó con una herida en el rostro.

"Fue alguien que tuvo una buena puntería" comentó el jugador, quien aseguró encontrarse bien y señaló que el golpe le produjo una fisura en la zona afectada, aunque no tuvo consecuencias mayores.

RELACIONADO Video de dron mostró cómo quedó la cancha de El Campín tras BTS

El volante también evitó responsabilizar a toda la hinchada del Medellín por lo ocurrido. Según explicó, se trató de una sola persona y el episodio no cambió el concepto que mantiene sobre el club ni sus aficionados.

“Fue una sola persona que no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución”, manifestó.

¿Qué podría pasar después de la agresión a Daniel Torres?

El lanzamiento de objetos desde las tribunas puede generar consecuencias disciplinarias para el equipo local, dependiendo de la investigación y de las decisiones de las autoridades deportivas.

El técnico de Santa Fe, Pablo Repetto, también pidió que se tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. El entrenador calificó el hecho como lamentable y señaló que una situación similar podría afectar a cualquier jugador o integrante del fútbol colombiano.

Ahora, el video que circula en redes podría aportar información adicional sobre lo ocurrido. La identificación de los responsables, sin embargo, dependerá de la verificación de las imágenes y de la investigación correspondiente.