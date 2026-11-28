Una riña entre dos mujeres en el sur de Bogotá terminó con ambas capturadas por la Policía Nacional. El enfrentamiento ocurrió en el barrio La Playa, localidad de Ciudad Bolívar, y fue detectado por los operadores del sistema de videovigilancia de la ciudad.

Las involucradas, de 27 y 32 años, fueron señaladas del presunto delito de lesiones personales.

¿Cómo quedó registrada la pelea?

Las cámaras del C4 captaron a las dos mujeres mientras se agredían físicamente en medio de una vía. En el video se observa cómo permanecen sujetándose y lanzándose golpes mientras avanzan por la calzada.

La confrontación continúa hasta que ambas llegan a un andén y caen al suelo. Incluso allí, las mujeres siguen golpeándose, sin detener la pelea.

De acuerdo con el reporte policial, durante el enfrentamiento también habrían utilizado armas cortopunzantes para agredirse mutuamente.

Policía intervino tras la alerta de las cámaras

Una vez identificada la situación, los operadores del C4 comunicaron la emergencia a los uniformados del CAI Lucero, quienes llegaron al lugar para atender el caso.

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Al verificar las condiciones de salud de las dos involucradas, los policías dispusieron su traslado a un centro asistencial para que recibieran valoración médica.

¿Qué pasó con las dos mujeres?

Después del procedimiento, ambas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las mujeres deberán responder por el presunto delito de lesiones personales, mientras las autoridades adelantan las actuaciones judiciales correspondientes.