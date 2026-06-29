¡Brasil le ganó agónicamente a Japón y está en los octavos del Mundial 2026! Vea el VIDEO de los golazos

Brasil, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, enfrentó este 29 de junio a Japón.

El partido se jugó en el Estadio Houston, a partir de las 12:00 del mediodía y los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron que sufrir para quedarse con la victoria.

De hecho, Japón inició ganando y se fue con la ventaja al descanso, pero Brasil pegó en los momentos justos y remontó el partido en el sexto minuto de adición.

Así fue el golazo de Japón vs. Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026

En el minuto 28, Danilo se equivocó en la entrega del balón en la mitad de la cancha y Japón activó un ataque que significó el 1-0 parcial.

Kaishu Sano fue el que la recuperó, aceleró para dejar en el camino a Casemiro y remató desde afuera del área para vencer a Alisson.

Así fueron los golazos de Brasil vs. Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Ya en el minuto 54, Brasil adelantó sus líneas, Gabriel Magalhaes se incorporó al ataque, lanzó un centro desde el costado izquierdo y Casemiro apareció en el segundo palo para cabecear y empatar el partido.

En un principio, los jugadores de Japón pensaron que el ex Real Madrid se encontraba en fuera lugar, pero la jugada fue revisada por el VAR y no se encontró ninguna infracción.

Además, cuando todos los fanáticos del fútbol se estaban preparando para el alargue, Brasil recuperó un balón en el terreno contrario y lo aprovechó para anotar el 2-1.

Rayan le quitó la pelota a Tanaka, se apoyó en Bruno Guimaraes y el volante le filtró un pase quirúrgico a Gabriel Martinelli, que estaba dentro del área japonesa.

Por lo tanto, el atacante del Arsenal controló con su pie izquierda, definió con el derecho y venció a Suzuki, el guardameta de Japón.