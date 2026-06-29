🔴EN VIVO🔴 Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Brasil y Japón jugarán el segundo partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El domingo 28 de junio, en el inicio de la nueva fase del campeonato, Canadá venció de manera agónica a Sudáfrica y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final.

Ahora, los brasileños y los japoneses, que quieren seguir siendo protagonistas, buscarán una victoria que también les permita hacer parte de esa 'fiesta'.

El partido se jugará este lunes 29 de junio, a partir de las 12:00 del día (hora de Colombia), en el Estadio Houston, que está habilitado para 72.220 espectadores.

¿Cómo llega Brasil al partido definitivo vs. Japón por el Mundial 2026?

La Selección de Brasil hizo para del grupo C de la Copa del Mundo junto a Marruecos, Escocia y Haiti, y quedó en la primera posición tras sumar 7 puntos.

Los dirigidos por Ancelotti iniciaron su camino empatando 1-1 vs. Marruecos, pero, posteriormente, le ganaron 3-0 a Haití y 3-0 a Escocia.

Su goleador a lo largo del certamen ha sido Vinícius Jr., que ha anotado cuatro goles.

¿Cómo llega Japón al partido de dieciseisavos del Mundial 2026 vs. Brasil?

La Selección de Japón hizo parte del grupo F de la Copa del Mundo 2026 junto a Países Bajos, Suecia y Túnez.

En el debut, en uno de los partidos más entretenidos de la primera fase, los japoneses empataron 2-2 vs. Países Bajos.

Después, golearon 4-0 a Túnez y, finalmente, empataron 1-1 vs. Suecia.

Fue así como sumaron 5 puntos y quedaron en la segunda posición del grupo, por encima de Suecia y Túnez.

¿Qué otros partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 se jugarán este 29 de junio?

Tras el encuentro entre Brasil y Japón, la jornada seguirá con los siguientes dos partidos: