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¡Estos serán los clasificados a octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial! ¿Está Colombia?

La inteligencia artificial, tras monitorear los últimos rendimientos, entregó su veredicto. ¿Cuál fue?

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
08:48 a. m.
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Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comenzaron a jugarse en la tarde del domingo 28 de junio.

Tras el fin de la fase de grupos, los cruces quedaron así:

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  • Canadá vs. Sudáfrica.
  • Brasil vs. Japón.
  • Alemania vs. Japón.
  • Costa de Marfil vs. Noruega.
  • Francia vs. Suecia.
  • México vs. Ecuador.
  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
  • Bélgica vs. Senegal.
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.
  • España vs. Austria.
  • Portugal vs. Croacia.
  • Suiza vs. Argelia.
  • Argentina vs. Cabo Verde.
  • Ghana vs. Colombia.

En consecuencia, la inteligencia artificial analizó los rendimientos y reveló las selecciones que, aparte de Canadá, también clasificarían a los octavos de final de la Copa del Mundo.

¿Está Colombia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estas son las selecciones que llegarían a octavos de final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

De acuerdo con ChatGPT, las 16 selecciones que continuarán avanzando en la Copa del Mundo son:

  • Canadá.
  • Brasil.
  • Alemania.
  • Países Bajos.
  • Noruega.
  • Francia.
  • México.
  • Inglaterra.
  • Bélgica.
  • Estados Unidos.
  • España.
  • Portugal.
  • Suiza.
  • Egipto.
  • Argentina.
  • Colombia.

"Noruega eliminaría a Costa de Marfil porque ha mostrado un fútbol muy ordenado y tiene un delantero capaz de decidir cualquier partido. Además, Colombia, gracias a una mejor capacidad para controlar el balón y aprovechar las ocasiones, superaría a Ghana en un encuentro cerrado", enfatizó la inteligencia artificial.

¿Qué más planteó la inteligencia artificial sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026?

En su análisis, la inteligencia artificial no solo planteó que la Selección Colombia podría llegar a los octavos de final, sino que también situó a la 'tricolor' entre las ocho favoritas del torneo.

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"Mi apuesta es que Colombia alcanzará al menos los cuartos de final y, si mantiene el nivel mostrado, no descartaría verla entre las cuatro mejores selecciones del Mundial", señaló ChatGPT.

"Mis otros favoritos son Brasil, Francia, Argentina, España, Inglaterra, Alemania y Portugal", concluyó.

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