Brasil desperdició la posibilidad de irse arriba ante Noruega: video del penal fallado

El MetLife Stadium es el escenario de uno de los choques más electrizantes de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones de Brasil y Noruega miden sus fuerzas en un duelo de eliminación directa que ha comenzado con altas dosis de drama, tensión y una jugada que pudo cambiar el destino del encuentro en apenas el primer cuarto de hora.

El partido inició con el libreto esperado: una "Verdeamarela" comandada por Carlo Ancelotti intentando adueñarse de la posesión del balón, mientras que el bloque nórdico, liderado en el campo por la visión de Martin Ødegaard y la imponente figura de Erling Haaland, apostaba por transiciones rápidas y un orden defensivo impecable.

La gran polémica y emoción del encuentro llegó de forma prematura. Al minuto 11, el árbitro estadounidense Ismail Elfath detuvo las acciones tras recibir un llamado de la cabina de videoarbitraje. Tras una revisión del VAR en el monitor de campo por una acción dentro del área noruega, el juez principal decretó penal a favor de la pentacampeona del mundo, desatando la euforia de los miles de fanáticos brasileños en las gradas.

El mediocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, asumió la máxima responsabilidad al minuto 13. Con la oportunidad de sacudirse la histórica "maldición" que persigue a Brasil ante este rival europeo —a quien nunca han podido vencer en el historial oficial de la categoría absoluta—, el volante sacó un remate que no logró batir las redes custodiadas por Ørjan Nyland, dejando ahogado el grito de gol sudamericano.