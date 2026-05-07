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Doce reclusos rompieron las rejas del techo de sus celdas y se fugaron en El Espinal: esto se sabe

Entre ellos, hay un hombre investigado por el asesinato de dos hermanas en el departamento.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
02:55 p. m.
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Las autoridades del Tolima mantienen una intensa búsqueda luego de la fuga masiva de 12 personas privadas de la libertad de la estación de Policía de El Espinal.

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Aunque seis ya fueron recapturadas, otras seis continúan prófugas. Entre ellas estaría Ismael Eduardo Acosta González, conocido con el alias de Pico de Loro, considerado un objetivo de alto valor por los organismos de seguridad debido a los procesos judiciales que enfrenta.

¿Cómo fue la fuga de los reclusos en El Espinal?

La evasión se registró durante el fin de semana en la estación de Policía de El Espinal, la segunda ciudad más importante del Tolima. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los privados de la libertad lograron escapar luego de romper una reja ubicada en el techo de las celdas.

Tras conocerse la fuga, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda que permitió la recaptura de seis de los internos. Sin embargo, otros seis siguen siendo buscados en diferentes sectores del departamento.

¿Quién es alias Pico de Loro y por qué es uno de los más buscados?

Entre los prófugos figura Ismael Eduardo Acosta González, alias Pico de Loro, un hombre que es investigado por el doble homicidio de las hermanas Laura y Ángela Gómez, crimen ocurrido en abril de 2024 en zona rural del municipio de Guamo, Tolima.

Las dos víctimas fueron atacadas con arma de fuego y una de ellas era menor de edad. Por este caso, alias Pico de Loro enfrentó un proceso judicial, pero este año recuperó la libertad por vencimiento de términos, una decisión que generó indignación entre la comunidad y las autoridades del departamento.

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¿Por qué estaba nuevamente detenido?

Luego de recuperar la libertad, alias Pico de Loro volvió a ser capturado en El Espinal, esta vez tras ser sorprendido, presuntamente, con armas de fuego y sustancias estupefacientes en su poder.

Precisamente por ese nuevo proceso permanecía recluido en la estación de Policía cuando ocurrió la fuga masiva.

Por ahora, mientras avanzan las labores de rastreo, las autoridades mantienen activos los dispositivos de control con el propósito de evitar que los fugitivos logren abandonar la región o evadir nuevamente la acción de la justicia.

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