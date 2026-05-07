Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso cruce con un periodista: video

Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso momento en la previa del duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. El delantero portugués respondió con dureza a un periodista brasileño durante una rueda de prensa y el intercambio rápidamente se volvió viral.

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A pocas horas de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención, esta vez fuera de la cancha. El portugués tuvo un incómodo cruce con el periodista brasileño Marcelo Bechler durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento frente a España.

El momento ocurrió cuando el propio Ronaldo pidió que el micrófono fuera entregado al comunicador. Antes incluso de escuchar la pregunta, el delantero lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes: "Sé que no le gusto".

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y el periodista brasileño?

Todo comenzó cuando Cristiano Ronaldo identificó a Marcelo Bechler entre los asistentes y solicitó que fuera él quien formulara la siguiente pregunta.

El periodista le consultó cuál consideraba que era el mayor desafío de disputar una Copa del Mundo a los 41 años, una edad en la que muy pocos futbolistas siguen compitiendo al máximo nivel.

La respuesta del portugués fue mucho más allá de lo deportivo.

¿Qué es lo más difícil? Hablar con ustedes. Con algunos de ustedes. Sobre todo con los que no me quieren. Tú eres uno de ellos, lo sé, respondió Cristiano.

El intercambio terminó sin mayores incidentes, pero rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

Reacción de Cristiano Ronaldo en rueda de prensa

Cristiano Ronaldo llega a octavos de final de su último Mundial y recientemente rompió una de las pocas barreras que aún tenía pendientes en su carrera al marcar su primer gol en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Precisamente por ese contexto, cada una de sus apariciones públicas despierta una enorme atención.

Su relación con determinados periodistas ha sido tema de conversación durante años, especialmente con aquellos que, según él, han cuestionado su rendimiento o protagonizado coberturas críticas sobre su carrera.

En esta ocasión, la tensión volvió a quedar en evidencia en un escenario de máxima exposición mundial.

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Más allá del episodio con la prensa, Cristiano Ronaldo ya tiene la mirada puesta en el trascendental duelo frente a España por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.