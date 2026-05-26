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Última hora: murió de manera repentina un futbolista que jugó en conocido club de Inglaterra

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el futbolista habría sufrido una intoxicación.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
12:41 p. m.
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El fútbol se encuentra en shock a nivel mundial debido a que el Southampton de Inglaterra confirmó la muerte de un jugador que pasó por el club.

Victor Udoh, que era oriundo de Akwa Ibom, Nigeria, fue encontrado sin vida en Abuja, a sus 21 años.

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Udoh fue fichado por el Southampton en febrero de 2025, pero, en un principio, llegó a hacer parte del equipo sub-21.

Además, el nigeriano, que jugaba como delantero, había debutado como profesional en el Royal Antwerp de Bélgica y, después de rescindir con el Southampton, había hecho parte del Dinamo České Budějovice de República Checa.

¿Qué se sabe de la muerte de Victor Udoh, exjugador del Southampton?

Los medios nigerianos han reportado que Victor Udoh se encontraba de vacaciones en Abuja, Nigeria.

El exdelantero de 21 años salió con unos amigos en la noche del 25 de mayo de 2026, pero habría sufrido una grave intoxicación por comida o alcohol.

Sin embargo, las autoridades continúan analizando lo ocurrido para emitir conclusiones definitivas.

Este fue el mensaje de luto de Southampton tras la muerte del futbolista Victor Udoh

Southampton, en sus redes sociales, indicó que todos sus integrantes se encuentran devastados por la inesperada muerte del joven Victor Udoh.

"Estamos devastados por el trágico fallecimiento del exjugador Victor Udoh, a la edad de 21 años. Los pensamientos de todo Southampton están con sus seres queridos en este momento tan difícil", escribió el club.

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Además, el Sevilla de España también expresó un mensaje de condolencias.

"Nos unimos al resto del mundo del fútbol en el luto por la muerte del futbolista nigeriano Victor Udoh. Que descanse en paz", precisaron.

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