Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo

El fútbol ghanés se encuentra conmocionado tras el asesinato de un futbolista que se había perfilado como una de las mejores promesas.

Dominic Frimpong, que tenía 20 años, pertenecía al Berekum Chelsea, de la primera división de Ghana, y jugaba como extremo, recibió un disparo letal en medio de un violento robo al bus de su equipo.

Este hecho ocurrió el pasado domingo 12 de abril de 2026, cuando la delegación del Berekum Chelsea estaba retornando de jugar un partido vs. FC Samartex.

¿Cómo fue asesinado Dominic Frimpong, el futbolista de Ghana?

Las autoridades han informado que cuando el bus del Berekum Chelsea estaba circulando por la zona de Ahyiresu, que conecta a Bibiani con Goaso, en Ghana, fue interceptado por varios hombres encapuchados.

Tras lo sucedido, el conductor habría intentado hacer una maniobra para huir y los delincuentes, que estaban armados, abrieron fuego contra el bus e impactaron a Dominic Frimpong a la altura de la cabeza.

En consecuencia, el jugador fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario, pero, debido a la gravedad de la herida, falleció al poco tiempo.

Mientras tanto, luego del disparo, los demás jugadores tuvieron que refugiarse en una zona boscosa aledaña.

La Asociación de Fútbol de Ghana lamentó profundamente el asesinato del futbolista Dominic Frimpong

En un comunicado de prensa, la Asociación de Fútbol de Ghana condenó el hecho, le dio el último adiós a Dominic Frimpong y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"En nombre de la Asociación de Fútbol de Ghana, extendemos nuestro más sentido pésame a los jugadores, el equipo técnico y a toda la familia del Berekum Chelsea tras el trágico fallecimiento de Dominic Frimpong y el ataque de robo a mano armada reportado", se comenzó afirmando.

"Este es un momento doloroso y desgarrador para el club y el fútbol de Ghana. Compartimos su dolor y tengan la seguridad de que habrá un pleno apoyo para garantizar que se haga justicia y se tomen las medidas para mejorar la seguridad de todos los clubes. Que el alma de Dominic descanse en perfecta paz", se agregó.