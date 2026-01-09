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TODO CERRADO| Este será el nuevo equipo de Richard Ríos: hay indignación

Richard Ríos ya tiene un acuerdo verbal y está a la espera de que se diligencien los últimos documentos.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

septiembre 01 de 2026
10:52 a. m.
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Desde que se acabó el Mundial 2026, comenzó a surgir la información de que Richard Ríos podría salir del Benfica debido a que el club portugués estaba dispuesto a cederlo.

Durante el mercado de fichajes, el volante de la Selección Colombia sonó para clubes como Roma, Inter, Napoli, Everton y Fulham, pero, finalmente, todo se encuentra adelantado para que llegue a la liga de Arabia Saudita.

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Según la información más reciente, Richard Ríos ya tiene un acuerdo verbal con su nuevo equipo y se están terminando de gestionar los últimos documentos.

Richard Ríos jugará en el Al Ittihad de Arabia Saudita

Este 1 de septiembre, sobre las 9:55 de la mañana, Fabrizio Romano, el comunicador especializado en fichajes, reveló que Richard Ríos llegará a defender la camiseta del Al Ittihad.

"Al Ittihad ha acordado el trato para fichar a Richard Ríos. Se trata de una cesión desde Benfica hasta junio de 2027, con la mayor parte del salario cubierto y sin cláusula de opción de compra", detalló.

"Hay luz verde para firmar a continuación", aseguró también Fabrizio Romano.

Además, el diario Globe Esporte de Brasil añadió que Al Ittihad pagará 3 millones de euros para que pueda completarse el fichaje.

Los números de Richard Ríos en el Benfica de Portugal

Richard Ríos llegó al Benfica en la temporada 2025-2026 después de haber permanecido tres años en Palmeiras.

En el equipo portugués, el mediocampista antioqueño disputó 3.837 minutos en 51 partidos y anotó ocho goles (5 por Liga de Portugal, uno por Champions League y dos por la Copa de Portugal).

Además, realizó siete asistencias (una por UEFA Europa League, cuatro por Liga de Portugal, una por UEFA Champions League y una por Allianz Cup).

Así ha sido la trayectoria de Richard Ríos

Richard Ríos debutó como profesional en 2020, en Flamengo, y permaneció en ese club hasta 2021.

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Después, defendió las siguientes camisetas:

  • Mazatlán (2021-2022).
  • Guarani Futebol Clube (2022-2023).
  • Palmeiras (2024-2025).
  • Benfica (2025-2026).
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