Nequi cambió desde este 1 de septiembre y emite importante mensaje para todos sus usuarios

Nequicomenzó septiembre con una transformación importante en su estructura. Desde este 1 de septiembre de 2026, la plataforma inició operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una empresa del Grupo Cibest.

Ante el cambio, la compañía envió un mensaje a sus usuarios para explicar qué ocurrirá con sus cuentas, servicios y datos personales.

La principal aclaración es que las personas no necesitan realizar ningún trámite. La aplicación seguirá funcionando de la manera habitual y servicios como enviar, recibir, pedir, recargar o retirar dinero continuarán disponibles.

Nequi inicia como Compañía de Financiamiento: ¿qué cambia para los usuarios?

“¡Comenzamos a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento!”, informó la plataforma a sus clientes.

Como consecuencia de la cesión de activos, pasivos y contratos entre Bancolombia S.A. y la nueva compañía, desde este 1 de septiembre Nequi S.A. CF será responsable del tratamiento de los datos personales relacionados con sus productos y servicios.

Sin embargo, la empresa insistió en que la experiencia cotidiana no cambia. Los usuarios conservarán la misma aplicación y podrán seguir utilizando los cajeros y corresponsales de Bancolombia sin costo, mientras los canales de atención continuarán funcionando normalmente.

Además, Nequi S.A. Compañía de Financiamiento será vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos de los usuarios tendrán el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

Nequi envió importante advertencia para evitar fraudes

La compañía aprovechó el inicio de esta nueva etapa para hacer énfasis en la seguridad. Los clientes recibirán comunicaciones informativas mediante la aplicación, correo electrónico y canales oficiales.

Nequi advirtió que no solicitará información financiera o personal mediante terceros, llamadas o enlaces externos relacionados con este proceso.

Los usuarios tampoco deben trasladar su dinero, abrir una cuenta diferente ni entregar claves para continuar utilizando el servicio.

Así las cosas, aunque jurídicamente Nequi comienza una nueva etapa como compañía de financiamiento, para sus usuarios la instrucción principal es que no deben realizar ningún procedimiento adicional y pueden continuar utilizando la aplicación normalmente.