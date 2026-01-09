"Sentimos el deber de defender al hincha común": barra de Santa Fe

El pasado 22 de agosto, hinchas de Independiente Santa Fe y América de Cali protagonizaron una batalla campal en pleno campo de juego del estadio El Campín.

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Tras la pelea, desde ambas parcialidades se empezaron a dar argumentos para conocer quién fue el responsable de iniciar con la pelea con ayuda de videos grabados desde otras tribunas y testimonios de asistentes que presenciaron todos los desmanes, pero ninguna de las dos barras cedió para aceptar la máxima responsabilidad de lo sucedido.

Recientemente se hicieron públicas las sanciones que cada una de las dos barras deberá cumplir después de protagonizar el altercado y obligar a la suspensión temporal del partido. Tanto La Guardia Albi Roja Sur, de Santa Fe, como Barón Rojo y Disturbio Rojo de América, no podrán ingresar banderas ni instrumentos durante las próximas 20 fechas; además, para los partidos que el club 'cardenal' juegue en condición de local en lo que resta del torneo, no estarán habilitadas las tribunas lateral sur y norte y no podrán ingresar visitantes.

¿Qué dijo la barra popular de Santa Fe?

La barra popular de Independiente Santa Fe no se había pronunciado oficialmente hasta el 31 de agosto, cuando publicó un comunicado oficial. En uno de los puntos del comunicado, recuerdan lo sucedido en 2021 en un partido contra Atlético Nacional, donde se presentaron escenas muy similares a las vividas hace unos días, y cuestionan que no se hayan tomado las medidas preventivas necesarias, aunque eso no los exime de la responsabilidad, afirman.

Respecto a las acusaciones por parte de la Comisión Local donde los responsabilizan de incitar a la violencia, respondieron: "No aceptamos dicho señalamiento porque los hechos hablan por sí solos, La Guardia no incitó a la violencia, solo respondió a ella" y aceptaron que es un comportamiento repudiable y sancionable, pero que el castigo debe ser justo de acuerdo a cómo sucedieron los hechos.

"Literalmente es imposible que las armas ingresen en las banderas y bombos"

Tras rumores que señalan que las armas ingresadas al estadio y posteriormente al campo de juego son escondidas en las banderas e instrumentos que la barra usa como parafernalia, aseguraron que no es posible debido a las requisas con detectores de metales y revisión con caninos aproximadamente tres horas antes del inicio del partido.

La organización finaliza el comunicado informando que acatarán las sanciones impuestas e invitan a los hinchas que se ubican en la tribuna sancionada a adquirir las boletas que los ubicarán en otro sector para el clásico capitalino del 2 de septiembre.