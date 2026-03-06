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El bus de Atlético Nacional fue atacado en Barranquilla, después de la final de ida: así quedó

Uno de los vidrios quedó roto. ¿Se reportaron heridos? Entérese de los detalles reportados.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

junio 03 de 2026
07:31 a. m.
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En la noche del 2 de junio, Junior y Atlético Nacional jugaron el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026 I, en el estadio Romelio Martínez.

Los 'tiburones', con una actuación magistral de jugadores como Muriel, Castrillón, Ángel y Guerrero, hicieron un partido casi perfecto y obtuvieron una ventaja de 3-0.

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Tras el pitazo final, la delegación de Atlético Nacional atendió a los medios de comunicación, planteó que continúa con la ilusión de levantar el título y partió hacia el aeropuerto para volar a Rionegro.

Sin embargo, durante el camino su bus fue atacado. ¿Se reportaron heridos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó el bus en el que iba Atlético Nacional tras el ataque que sufrió en Barranquilla después de la final de ida

La prensa de Atlético Nacional informó que su bus fue atacado y que uno de los vidrios alcanzó a romperse.

"Vamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus, pero no hay nadie lesionado", plantearon.

"Viajamos esta misma noche a Rionegro", concluyeron.

¿Cuándo será la final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior?

El título del primer semestre de este 2026 se definirá el próximo lunes 8 de junio.

A partir de las 5:00 de la tarde, el balón comenzará a rodar en el estadio Atanasio Girardot, el máximo escenario deportivo de Medellín.

Alfredo Morelos lanzó advertencia para Junior antes del partido de vuelta: ¿cuál fue?

En la zona mixta del estadio Romelio Martínez, Alfredo Morelos reconoció que Junior superó ampliamente a Atlético Nacional, pero también se aferró a la posibilidad de remontar la serie en los últimos 90 minutos.

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"Creo que era expulsión la jugada, no son excusas, pero como dicen que a Nacional todo se lo regalan. Del penal tampoco quiero opinar porque ya pasó, pero la cabeza en alto, primero que todo", sostuvo el delantero.

"En Medellín es a otro precio; vamos con las ganas y con la ambición de querer remontarlo. Mañana sale el sol, vamos a entrenar, a hacer las cosas bien y a tratar de corregir. Hicimos un mal partido hoy, la verdad. Soy autocrítico, me incluyo en lo personal, pero ya tenemos la misión de salir de toda esta situación", añadió.

 

 

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