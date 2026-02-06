Junior aplastó a Nacional en la final de ida con un Muriel imparable: vea los goles

Junior de Barranquilla dio un paso gigante hacia una nueva estrella tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Atlético Nacional en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026. El equipo rojiblanco hizo respetar su condición de local en el estadio Romelio Martínez y llegará con una ventaja importante al duelo definitivo en Medellín.

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El vigente campeón golpeó desde los primeros minutos y nunca soltó el control del compromiso. Bryan Castrillón abrió el marcador y, posteriormente, Luis Fernando Muriel se robó todas las miradas con un doblete que desató la fiesta entre los hinchas barranquilleros.

¿Cómo fue la victoria de Junior sobre Atlético Nacional?

El cuadro rojiblanco salió decidido a marcar diferencias desde el inicio. La presión alta y la intensidad en ataque dieron resultado rápidamente cuando Bryan Castrillón aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 y encender las tribunas.

A partir de ese momento, el encuentro mantuvo un ritmo intenso. Nacional intentó reaccionar y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa sólida y un Junior efectivo en los momentos clave.

El cuadro barranquillero mostró la personalidad de un equipo acostumbrado a disputar instancias definitivas. Cada recuperación de balón terminaba en una transición rápida que complicó constantemente al conjunto verdolaga.

Luis Fernando Muriel fue la gran figura de la final

Cuando Nacional buscaba descontar, apareció la jerarquía de Luis Fernando Muriel. El delantero firmó una actuación sobresaliente y terminó siendo el hombre más determinante de la noche.

Su segundo tanto amplió la diferencia y le dio tranquilidad al local con una jugada colectiva y con una definición de alta calidad. Posteriormente, desde los doce pasos selló el 3-0 definitivo.

La contundencia de Muriel terminó marcando la diferencia en un partido que por momentos fue parejo, pero que Junior resolvió gracias a su efectividad en el área rival.

Con este resultado, el 'Tiburón' viajará a Medellín con una ventaja considerable y con la ilusión intacta de conquistar el bicampeonato. Atlético Nacional, por su parte, estará obligado a una remontada histórica en el estadio Atanasio Girardot si quiere alcanzar la estrella número 19.

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La final de vuelta se disputará el próximo 8 de junio en Medellín. Aunque la serie aún no está definida, Junior dejó claro en Barranquilla que está decidido a defender el título hasta el final.