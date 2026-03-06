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Experta aclara que el voto en blanco no favorece al candidato ganador en segunda vuelta

El próximo domingo 21 de junio, el país volverá a las urnas para votar por quien será el presidente de la República para el periodo 2026 – 2030.

Elecciones presidenciales de Colombia en 2026.
Elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Créditos: Magnific.

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junio 03 de 2026
07:22 a. m.
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En menos de tres semanas, el país conocerá quién será el próximo presidente de la República. La primera vuelta dejó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aún con chances de llegar a la Casa de Nariño.

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De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, De la Espriella recibió 10.361.499 votos (43.74 %). En segunda posición se situó Cepeda con 9.688.361 (40.90 %). Para que alguno ganara en primera vuelta, tuvo que haber conseguido la mitad más una (50 % + 1).

¿Cuántos votos recibieron De la Espriella y Cepeda?

La Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y los órganos internacionales (como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea) han respaldado la transparencia de la jornada y descartaron cualquier sospecha de fraude.

Cuatro años atrás, la segunda vuelta dejó como ganador a Gustavo Petro con 11.291.986 votos. Su contrincante, Rodolfo Hernández, recibió 10.604.337 votos, es decir, hubo una diferencia de 687.649.

A pesar de que en segunda vuelta solo compiten dos candidatos, la ciudadanía también tiene una tercera opción: el voto en blanco. En primera vuelta, este mecanismo tiene un impacto, dado que, si gana, obliga a que haya elecciones nuevamente, pero con otros candidatos.

¿A qué se debe la idea errónea de que el voto en blanco favorece al ganador?

Históricamente, hay un mito en el que se dice que el voto en blanco termina favoreciendo al candidato ganador. La FM conversó con una experta para aclarar este asunto.

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Isabella Orozco, analista del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, sostuvo que los votos en blanco no van al ganador: “Es una opción electoral que expresa la decisión consciente de no apoyar a ninguno de los candidatos o listas en contienda”.

En otras palabras, termina teniendo un efecto de estar en desacuerdo con las dos opciones que están en contienda. Los efectos jurídicos aplican solo en primera vuelta, no en la segunda.

La experta consideró que el mito presuntamente surgió por desinformación, desconocimiento de las leyes e información errónea que aparece cada año en el que hay contiendas.

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