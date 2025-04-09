CANAL RCN
Deportes Video

James tuvo el primero para Colombia y el arquero boliviano se vistió de héroe

Carlos Lampe empieza a ser figura del partido al sacarle un balón de gol a James Rodríguez sobre la línea.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
COLOMBIA - BOLIVIA BANNER

La selección Colombia está cada vez más cerca de abrir el marcador frente a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla y quien ya se viste como figura del encuentro es Carlos Lampe, arquero boliviano, quien ya ha sacado un par de balones sobre la línea.

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video
RELACIONADO

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

Una de las chances más importantes fue la de James Rodríguez sobre el minuto 24’, luego de que el capitán colombiano recibiera un centro desde la banda izquierda y sorprendiera en el área visitante con un fuerte cabezazo, al que le faltó dirección y Lampe atajó sobre la línea para mantener el 0-0 en Barranquilla.

El guardameta visitante se ha convertido en figura en la primera media hora de juego, respondiendo con seguridad ante cada aproximación colombiana. La ‘Tricolor’ domina la posesión, se planta en campo contrario y genera opciones claras, pero aún no logra romper el cero en el marcador. La afición en Barranquilla se mantiene encendida, confiando en que la insistencia de los dirigidos por Néstor Lorenzo terminará por dar frutos.

James, protagonista de la primera gran opción

La oportunidad más clara para Colombia llegó al minuto 24, cuando James Rodríguez apareció en el área con un cabezazo que por poco abre el marcador. El capitán recibió un centro desde la banda izquierda y sorprendió con un remate potente, pero la dirección no fue la esperada y Carlos Lampe, en una reacción brillante, alcanzó a desviar la pelota sobre la línea, desatando la frustración de los jugadores y de los hinchas en las tribunas.

¡Piel de gallina! Así sonó el himno de Colombia en el día que se sueña con la clasificación vs. Bolivia
RELACIONADO

¡Piel de gallina! Así sonó el himno de Colombia en el día que se sueña con la clasificación vs. Bolivia

Esa jugada refleja lo que ha sido el desarrollo del compromiso: un equipo colombiano protagonista y ofensivo, frente a una selección boliviana ordenada y con un arquero en estado de gracia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Golazo de James Rodríguez y Colombia sueña con la clasificación al Mundial!

Selección Colombia

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

Fútbol RCN

¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR

Otras Noticias

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Se trata de la primera normativa técnica emitida por la entidad dirigida específicamente a estos actores, con el objetivo de mejorar la oportunidad y transparencia en los procesos de dispensación.

Ecopetrol

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

El documento radicado ante la Procuraduría señala que tres funcionarios se habrían apoderado de 3,5% de los contratos de la empresa de petróleos colombiana.

Estados Unidos

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores