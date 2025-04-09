James tuvo el primero para Colombia y el arquero boliviano se vistió de héroe

La selección Colombia está cada vez más cerca de abrir el marcador frente a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el Metropolitano de Barranquilla y quien ya se viste como figura del encuentro es Carlos Lampe, arquero boliviano, quien ya ha sacado un par de balones sobre la línea.

Una de las chances más importantes fue la de James Rodríguez sobre el minuto 24’, luego de que el capitán colombiano recibiera un centro desde la banda izquierda y sorprendiera en el área visitante con un fuerte cabezazo, al que le faltó dirección y Lampe atajó sobre la línea para mantener el 0-0 en Barranquilla.

El guardameta visitante se ha convertido en figura en la primera media hora de juego, respondiendo con seguridad ante cada aproximación colombiana. La ‘Tricolor’ domina la posesión, se planta en campo contrario y genera opciones claras, pero aún no logra romper el cero en el marcador. La afición en Barranquilla se mantiene encendida, confiando en que la insistencia de los dirigidos por Néstor Lorenzo terminará por dar frutos.

James, protagonista de la primera gran opción

La oportunidad más clara para Colombia llegó al minuto 24, cuando James Rodríguez apareció en el área con un cabezazo que por poco abre el marcador. El capitán recibió un centro desde la banda izquierda y sorprendió con un remate potente, pero la dirección no fue la esperada y Carlos Lampe, en una reacción brillante, alcanzó a desviar la pelota sobre la línea, desatando la frustración de los jugadores y de los hinchas en las tribunas.

Esa jugada refleja lo que ha sido el desarrollo del compromiso: un equipo colombiano protagonista y ofensivo, frente a una selección boliviana ordenada y con un arquero en estado de gracia.