¡Piel de gallina! Así sonó el himno de Colombia en el día que se sueña con la clasificación vs. Bolivia

¡Hay ambiente de fiesta en el Metropolitano de Barranquilla! Reviva la emoción con la que se cantó el himno nacional antes del partido vs. Bolivia.

septiembre 04 de 2025
06:27 p. m.
Este 4 de septiembre de 2025, en Colombia solo se está pensando en obtener la clasificación a un nuevo Mundial, el cual se jugará en 2026.

Los once elegidos por Néstor Lorenzo, al igual que los jugadores que estarán esperando su oportunidad en el banco de suplentes y los demás integrantes del cuerpo técnico, ya se encuentran dentro de la cancha sintiendo el aliento de un Metropolitano completamente colmado.

En el momento en el que los titulares saltaron al terreno de juego, lo primero que hicieron fue mirar a sus alrededores, llenarse de la energía de la hinchada y enviarse los últimos mensajes de aliento entre sí.

Además, posteriormente, comenzó a sonar el himno del país y los ciudadanos lo cantaron a la par de los futbolistas que están anhelando instalar al país en una nueva cita mundialista.

Así sonó el himno de Colombia vs. Bolivia, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¡Ambiente ensordecedor!

Apenas los jugadores titulares de la Selección Colombia saltaron al terreno de juego para enfrentar a Bolivia, todos los espectadores se pusieron de pie y se alistaron para cantar el himno nacional.

De esa manera, una vez comenzó a sonar la melodía, se llevaron la mano en el corazón y gritaron cada una de las estrofas a todo pulmón.

Mientras tanto, en el terreno de juego pasó lo mismo. Los jugadores se abrazaron, se pusieron la mano en su corazón y cantaron el himno con la misma ilusión con la que esperan celebrar la clasificación.

