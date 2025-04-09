¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

Desde el vibrante calor del estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia salió al campo con un objetivo claro: sellar hoy, 4 de septiembre de 2025, su tiquete al Mundial de 2026.

Bajo la dirección estratégica de Néstor Lorenzo, el equipo ha mostrado una clara vocación ofensiva desde el pitazo inicial, buscando incansablemente el gol que los reencuentre con la victoria.

Primera opción de gol para Colombia frente a Bolivia

Fue en el minuto 12 cuando el anhelado tanto estuvo a punto de llegar: un pase magistral de James Rodríguez encontró a Jhon Arias, quien con una oportunidad clara, vio cómo el portero boliviano, Lampe, se vistió de héroe con una intervención espectacular que ahogó el grito de gol de toda la afición.

En un momento de tensión en el minuto 16, Bolivia estuvo a punto de abrir el marcador frente a Colombia con un potente disparo de media distancia que puso en aprietos a la defensa colombiana y al portero Camilo Vargas.

La jugada, un tiro libre ejecutado por Terceros, voló peligrosamente hacia el arco, dejando a los aficionados con el corazón en la mano. Por ahora, el marcador se mantiene en 0-0 y el partido continúa empatado.

Corriendo el minuto 18, una jugada que pudo cambiar el destino del partido se produjo en el área boliviana. El veloz atacante Luis Díaz se internó en el área rival, pero su avance fue bruscamente interrumpido por la falta de un defensor.

Tras el claro derribo, el guajiro cayó al césped, y un estruendoso grito de "penal" resonó en todo el estadio, mientras los jugadores colombianos pedían la sanción.

El partido continúa 0-0 con la Selección Colombia atacando buscando el cupo al Mundial 2026.