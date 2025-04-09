CANAL RCN
Deportes Video

¡Nos salvamos! Potente tiro de Bolivia puso a temblar a la Selección Colombia: video

El potente tiro de media distancia de Bolivia que puso a temblar al arquero Camilo Vargas de la Selección Colombia.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
06:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el vibrante calor del estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia salió al campo con un objetivo claro: sellar hoy, 4 de septiembre de 2025, su tiquete al Mundial de 2026.

Bajo la dirección estratégica de Néstor Lorenzo, el equipo ha mostrado una clara vocación ofensiva desde el pitazo inicial, buscando incansablemente el gol que los reencuentre con la victoria.

Primera opción de gol para Colombia frente a Bolivia

Fue en el minuto 12 cuando el anhelado tanto estuvo a punto de llegar: un pase magistral de James Rodríguez encontró a Jhon Arias, quien con una oportunidad clara, vio cómo el portero boliviano, Lampe, se vistió de héroe con una intervención espectacular que ahogó el grito de gol de toda la afición.

Video: Dayro Moreno puso a vibrar el Metropolitano en la llegada de la Selección Colombia
RELACIONADO

Video: Dayro Moreno puso a vibrar el Metropolitano en la llegada de la Selección Colombia

 

En un momento de tensión en el minuto 16, Bolivia estuvo a punto de abrir el marcador frente a Colombia con un potente disparo de media distancia que puso en aprietos a la defensa colombiana y al portero Camilo Vargas.

🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia 1 vs. Bolivia 0: ¡Golazo de James!
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia 1 vs. Bolivia 0: ¡Golazo de James!

La jugada, un tiro libre ejecutado por Terceros, voló peligrosamente hacia el arco, dejando a los aficionados con el corazón en la mano. Por ahora, el marcador se mantiene en 0-0 y el partido continúa empatado.

¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR
RELACIONADO

¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR

Corriendo el minuto 18, una jugada que pudo cambiar el destino del partido se produjo en el área boliviana. El veloz atacante Luis Díaz se internó en el área rival, pero su avance fue bruscamente interrumpido por la falta de un defensor.

Tras el claro derribo, el guajiro cayó al césped, y un estruendoso grito de "penal" resonó en todo el estadio, mientras los jugadores colombianos pedían la sanción.

El partido continúa 0-0 con la Selección Colombia atacando buscando el cupo al Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Golazo de James Rodríguez vs. Bolivia y Colombia sueña con la clasificación al Mundial!

James Rodríguez

James tuvo el primero para Colombia y el arquero boliviano se vistió de héroe

Fútbol RCN

¡Polémica en el Metro! La falta dentro del área contra Luis Díaz que no revisaron en el VAR

Otras Noticias

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos

Se trata de la primera normativa técnica emitida por la entidad dirigida específicamente a estos actores, con el objetivo de mejorar la oportunidad y transparencia en los procesos de dispensación.

Ecopetrol

Denuncian por corrupción en contratos de más de $10.000 millones a funcionarios de Ecopetrol

El documento radicado ante la Procuraduría señala que tres funcionarios se habrían apoderado de 3,5% de los contratos de la empresa de petróleos colombiana.

Estados Unidos

Hombre se infiltró en la fiesta de un matrimonio y se robó la caja de regalos con una fortuna: video

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' se pronunció tras la incautación del celular en la Guarnición Militar: ¿qué dijo?

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores