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Canadá ganó de forma agónica a Sudáfrica en el primer partido de eliminación directa del Mundial

El equipo canadiense se convirtió en el primer clasificado a octavos de final tras un gol en tiempo de descuento frente a una difícil Sudáfrica.

Canadá eliminó a Sudáfrica
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 28 de 2026
04:07 p. m.
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Canadá se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final del Mundial de 2026 después de derrotar 1-0 a Sudáfrica este 28 de junio en Los Ángeles. El conjunto dirigido por Jesse Marsch logró el triunfo tiempo de descuento gracias a un solitario gol del capitán Stephen Eustaquio.

Sudáfrica 0 vs. Canadá 1: primer clasificado a los octavos de final del Mundial
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Cuando el partido parecía encaminado al alargue, Eustaquio apareció al minuto 90+2 con un potente remate para romper el empate y darle a Canadá una clasificación histórica. Con este resultado, el país anfitrión se convirtió en el primero en ganar en las fases de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Contra quién jugará Canadá en los octavos de final?

Con el boleto asegurado, Canadá ya conoce cómo se definirá su próximo rival. El equipo enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, encuentro programado para este lunes en Monterrey.

El avance de Canadá representa uno de los primeros grandes hitos de la fase eliminatoria del Mundial 2026, el primero disputado con 48 selecciones y una ronda de 32 equipos antes de los octavos de final. Con este triunfo, el conjunto canadiense mantiene vivo el sueño de seguir avanzando en un torneo que comparte como anfitrión junto con Estados Unidos y México.

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