Tras graves amenazas por el Mundial 2026: Jáminton Campaz rompe el silencio y reaparece en Argentina

El atacante de la Selección Colombia, Jáminton Campaz, reapareció públicamente tras semanas de mantenerse resguardado fuera de su país debido a graves intimidaciones y amenazas de muerte vertidas en su contra y de su entorno familiar.

El futbolista de 26 años se reincorporó a los entrenamientos de Rosario Central de Argentina para preparar el cierre de temporada y los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

El conflicto se desencadenó tras la eliminación del combinado cafetero en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Suiza. A pesar de marcar su penal en la definición, Campaz quedó expuesto a señalamientos extremistas por una jugada desperdiciada sobre el cierre del tiempo suplementario.

La gravedad de las agresiones digitales, que incluyeron amenazas directas a la integridad física de su hija, forzó al jugador a no abordar el vuelo de retorno a Bogotá junto a la delegación tricolor. En su lugar, permaneció en el exterior resguardado bajo estrictas medidas de seguridad.

"Ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo. El fútbol puede provocar frustración, pero jamás debería provocar temor por la vida", reitero el jugador mediante sus canales oficiales antes de hacer su regreso formal a las prácticas.

Campaz reapareció en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista compartió una fotografía en los campos de entrenamiento del club con la ubicación en la ciudad de Rosario.

La publicación incluyó un mensaje enfocado en sus nuevos objetivos deportivos y el compromiso con la institución argentina, dando por cerrado el episodio vivido tras la cita orbital.

En su momento, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un pronunciamiento institucional rechazando categóricamente los actos violentos y formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para dar con los responsables de las intimidaciones.

Con su retorno al Predio de Arroyo Seco en Argentina, el futbolista tumaqueño deja atrás el complejo episodio y centra su enfoque deportivo en los próximos desafíos oficiales bajo la disciplina de Rosario Central.