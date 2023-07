Carlos Andrés Gómez anda cotizado: figuró entre los extremos Sub-21 más valiosos del mundo

Carlos Andrés Gómez es una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano. El talentoso extremo fue transferido de Millonarios al Real Salt Lake, de la MLS, por una cifra que rondó los 3.5 millones de dólares. A sus 20 años, el atacante chocoano, es uno de los más cotizados en su categoría entre las ligas fuera de las top 5 de Europa.

Gómez fue, en su momento, la transferencia más alta en la historia de Millonarios. El extremo de Quibdó superó el dinero que desembolsó el Inter Miami por Emerson Rivaldo Rodríguez. Eso sí, el récord se lo arrebató recientemente Óscar Cortés, quien llegó al Lens, de Francia, a cambio de 4.5 millones de euros. Cabe resaltar que en sus tres operaciones más rentables, el cuadro 'albiazul' recibirá un dinero en caso de una futura venta.

Gamero fue el gran artífice del éxito de estos canteranos. Antes de irse a la liga estadounidense, Gómez jugó 57 partidos con el 'ballet azul', en los cuales se reportó con 12 goles y 5 asistencias. Con el equipo que dirige Pablo Mastroeni, el chocoano ha disputado 26 encuentros. Con el Real Salt Lake lleva 2 goles y 6 asistencias.

Pues bien, su corta edad y trayectoria le permitieron figurar en un importante listado publicado por el 'Observatorio de Fútbol CIES'. Según la información compartida, Gómez es el tercer extremo Sub-21 más cotizado del mundo fuera de las cinco ligas más importantes de Europa (España, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia).

El extremo colombiano, quien según este estudio está avaluado en 8.5 millones de euros, fue superado únicamente por Johan Bakayoko del PSV Eindhoven (22.6 millones de euros) y Francisco Conceicao, del Ajax (11.9 millones de euros).

Most expensive U21 right wingers in non big-5 league top divisions worldwide 💰

1️⃣ #JohanBakayoko 🇧🇪 (#PSV) €22.6m

2️⃣ #FranciscoConceicao 🇵🇹 (#Ajax) €11.9m

3️⃣ #CarlosAndresGomez 🇨🇴 (#RealSaltLake) €8.5m

From @CIES_Football ⚽ statistical model 🤩 pic.twitter.com/p6yTxyPtTS