Carlos Antonio Vélez salió en defensa de James Rodríguez y sorprendió a todos

Durante las últimas semanas James Rodríguez ha sido blanco central de malos calificativos por parte de la prensa brasileña debido a su repentina salida de Sao Paulo, la cual todavía no se hace oficial, pero sí parece inminente.

El colombiano no pudo conseguir la continuidad que esperaba en Sao Paulo y por esta razón estaría buscando la rescisión de contrato de común acuerdo para poder buscar otros horizontes. De esta manera, algunos exjugadores del club paulista han salido a hablar respecto al cucuteño y sus malos calificativos han dado de qué hablar.

Neto sobre James Rodríguez

Neto, exjugador y ahora presentador en Brasil, fue uno de los que levantó polémica en los últimos días al asegurar que James fue “el mayor error de la historia de São Paulo en materia de contratación. Un jugadorcito mediocre, hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella”.

Las palabras de este exfutbolista claramente han dado de qué hablar en Brasil y Colombia, donde incluso Carlos Antonio Vélez, comentarista del Canal RCN y quien constantemente critica a James Rodríguez, salió esta vez a defender al ‘10’ de la Selección Colombia.

Carlos Antonio defendió a James

“Ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre… que no corra, que no marque, que no alcance la intensidad del fútbol moderno, que se pelee con los DT’s que le exigen, que no tenga continuidad en los equipos y demás es distinto a lo que Neto dice”, empezó diciendo Vélez mediante su cuenta de ‘X’.

"Ya es un extremo grosero su afirmación. Toda exageración o extremo es mentira. Negar su excelente condición técnica o sus muchos defectos radicalizan posiciones irreales. Fin de la emisión!"

“Ya es un extremo grosero su afirmación. Toda exageración o extremo es mentira. Negar su excelente condición técnica o sus muchos defectos radicalizan posiciones irreales. Fin de la emisión!”, culminó en su mensaje.

Todo esto después de que Neto llamara a James “jugadorcito mediocre”, siendo uno de los mejores colombianos en la historia del fútbol en el país.