Alegría, magia y muchas fotos: así vivió Messi su reencuentro con Newell's

Lionel Messi ha tenido decenas de noches de gloria en su carrera deportiva. Consagraciones en Champions League con Barcelona y en la Copa del Mundo con Argentina, pero la de este jueves fue una de las más soñadas desde que llegó al fútbol profesional.

Por primera vez, el argentino jugó contra Newell's, el equipo de su corazón y en el que se formó cuando era un niño y vivía en Rosario antes de viajar a España para hacer parte de la Masía del Barcelona.

El jueves, Inter Miami y la 'lepra' disputaron un partido amistoso en el DRV PNK Stadium​ de Fort Lauderdale que quedó empatado 1-1, pero más que el resultado, la importancia del juego fue el encuentro de Messi con el club de sus amores. En Argentina había mucha expectativa y realmente que no decepcionó. Aunque el '10' no pudo marcar, sí mostró varios destellos de magia a pesar de que estaba regresando a las canchas después de un par de semanas de ausencia por lesión.

Messi estuvo en todas las mejores jugadas del cuadro floridano y no dejó muestras de los problemas físicos que le impidieron jugar un amistoso ante un combinado de Hong Kong el 4 de febrero y limitaron su presencia en otros partidos. En la hora que estuvo sobre el césped, 'Lio' se asoció con el centro del campo, orientó el juego e hizo levantarse a la afición en un par de ocasiones, como en una galopada en la que se zafó de cuatro rivales antes de que su disparo rozara la portería contraria.

Ya sin el argentino en cancha, el marcador se movió. El primer campanazo lo dio Inter Miami con un gol de Shanyder Borgelin al minuto 64, y al 83, Franco Díaz lo empató para Newell's.

Si bien no hubo muchas emociones sobre la cancha, lo que más entretuvo a la gente fueron los destellos de talento de Messi, y por supuesto, su encuentro con los jugadores de la 'lepra'. Al final del encuentro, el astro argentino se tomó varios minutos con mucha humildad y alegría en su rostro para posar con cada futbolista del elenco rosarino que le pidió una foto.

