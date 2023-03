Carlos Antonio Vélez sin tapujos en contra del Junior de Barranquilla: "presentación patética"

La eliminación del Junior de Barranquilla a manos del Deportes Tolima de la Copa Sudamericana ha generado todo tipo de comentarios en los involucrados del fútbol colombiano, quienes han catalogado como un fracaso deportivo la no clasificación del equipo tiburón a la fase de grupos del torneo internacional.

Uno de los que habló sobre el nuevo fracaso deportivo del equipo que dirige Arturo Reyes es Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo del Canal RCN y que arremetió contra el planteamiento del equipo barranquillero, asegurando que fue “patético” lo que se hizo en el gramado del estadio Manuel Murillo Toro.

“Sobre este tema de la dilapidación del dinero, ¿se han dado cuenta de lo que ha perdido el Junior? Lo de anoche fue patético, fue muy flojo. No van a inventar ahora, como el técnico Reyes anoche, que estaba muy feliz porque ‘así iba muy bien’. Sí, vas muy bien, vas es para el despeñadero”, agregó el periodista del Canal RCN en su editorial palabra mayores.

Lea también: Juan Cruz Real cada vez más cerca de dirigir a un equipo en torneo internacional

De igual forma, criticó fuertemente los cambios que realizó Arturo Reyes antes de los primeros 30 minutos, afirmando que es una falta de respeto en contra de los jugadores que sacó.

“¿Cómo vas a dejar por fuera a Cariaco, si es lo mejor que tienes? Te das cuenta de que es un desastre dejarlo por fuera, pero decides lo peor: cambiarlo al minuto 27. Desastre no o porque el grupo no lo requiera, porque lo requería, pero a mí me parece más decente lo que hizo el técnico de Deportivo Cali, no toca el equipo hasta que se termine el primer tiempo, por respeto a sus jugadores”, aseguró Carlos Antonio Vélez.

Fuertes críticas en contra del frente de ataque del Junior

Por otro lado, el comentarista deportivo del Canal RCN afirmó que es un error no poner a Carlos Bacca como primer cambio del equipo, pues el delantero no está en las mejores condiciones para jugar los 90 minutos.

Le puede interesar: Los mejores memes que dejó la eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Sudamericana

“Le tiembla el pulso para sacar a Bacca, que ni la agarra, entonces saca a Sandoval y a Vélez, a los pelados, eso es fácil. Uno tiene que mirar en qué momento sacar a los jugadores, sin manosearlos. Y si me muero de miedo, ando con el cagazo incorporado, listo, pero saco a los que tengo que sacar. ¿Por qué no sacó a Bacca? Perdóneme, esa es la manera de pensar mía, usted puede pensar como quiera (…) Bacca lo único que hacía era armar barreras, cada que había un tiro libre, iba a hacer barreras”, agregó el comentarista deportivo.

Por último, Carlos Antonio Vélez habló del pobre nivel mostrado por Juan Fernando Quintero, quien se convirtió en el refuerzo estrella en el FPC, pero su nivel no lo ha dejado brillar con el equipo tiburón.

“Quintero, a propósito, se le abona que está jugando los 90 minutos. Pero Quintero no le quita un Bon Bom bum a un niño afuera de la escuela. Y Bacca menos”, finalizó.