Carlos Antonio Vélez criticó fuertemente a Dayro Moreno: “Ya es una molestia”

Las críticas para Dayro Moreno en el fútbol colombiano no paran, teniendo en cuenta lo ocurrido en el juego del Once Caldas contra el Independiente Medellín, donde se le vio al delantero bastante molesto con sus compañeros, puesto que no le facilitaban la pelota para poder anotar.

Ante lo ocurrido en el terreno de juego del estadio Palogrande de Manizales, Pedro Sarmiento, entrenador del Once Caldas, habló sobre la situación de Dayro Moreno, dejando claro que es un jugador importante para la institución, pero que el juego no se puede basar para que el logre alcanzar al récord que tiene Sergio Galván Rey.

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él (…) Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”, aseguró el entrenador del Once Caldas.

Crítica de Carlos Antonio Vélez

Sin embargo, Pedro Sarmiento no fue el único que regañó a Dayro Moreno, puesto que Carlos Antonio Vélez, periodista del Canal RCN, también criticó al delantero del ‘Blanco Blanco’, pues dejó ver que sus compañeros no tienen la obligación de entregarle la pelota.

“Lo de Dayro Moreno, sí, es definitivamente el jugador más importante que tiene el Once. Pero cuidado, no se puede extralimitar, esa sí que es una sobreactuación. Ya es una molestia con los compañeros cuando no tienen la pelota, hay momentos en donde no te la pueden dar. Entras, sales, te metes y buscas encontrar la manera de maniobrar, pero tampoco están obligados a darle la pelota en el momento en que a él se le ocurra”, aseguró el reconocido periodista.

Puede leer: Atlético Nacional perdió a su goleador para el clásico contra Independiente Medellín

Además, dejó claro que este tipo de contundas de Dayro pueden romper el equipo y podría afectar el rendimiento deportivo del club, abriendo las posibilidades que el Once pueda descender a la segunda división.

“Sí, hubo desincronización, pero yo creo que ese tipo de cosas rompen y este es el momento en que todos deben estar unidos. Mantener la estabilidad del equipo, sobre todo en efectos de un descenso, este es el momento en donde deben estar todos con la cabeza fría. No se puede quedar a medias el equipo, porque cuando se queda a medias es mediocre”, finalizó Vélez.

Le puede interesar: Luis Fernando Suárez fue contundente sobre su posible llegada a Atlético Nacional